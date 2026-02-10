La Argentina retrocedió en el ranking de corrupción en el segundo año de gestión de Javier Milei: en qué lugar quedó

En su segundo año de gestión, el país muestra un retroceso en percepción de transparencia según el índice global de corrupción de Transparencia Internacional.

Argentina registra un retroceso en la percepción de corrupción durante el segundo año de gobierno de Javier Milei.

La Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 durante el segundo año de gestión de Javier Milei. El país quedó en el puesto 104 sobre 182 naciones , con 36 puntos sobre 100 , un descenso respecto a los 37 puntos obtenidos en 2024 , según informó Transparencia Internacional.

La medición, refleja que en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción. “Las malas novedades para Argentina en este Índice están relacionadas, seguramente, a la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción.

A esto se le suman los casos $LIBRA y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) , que además de la sospecha de casos de corrupción no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno” , sostuvo Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI.

El puntaje de Argentina la coloca por debajo del promedio de América , que es de 42 puntos. El país comparte proximidad con Belice y Ucrania , y es superado por naciones como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Argentina ocupa el puesto 19 de 33 países de la región. Los mejores puntajes de América corresponden a Canadá (75 puntos) y Uruguay (73), mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) están en los últimos lugares.

Dinamarca encabeza el índice con 89 puntos , seguida de Finlandia con 88 . En cambio, Sudán del Sur y Somalía comparten el puesto 181 con 9 puntos , mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10 puntos. Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, aseguró que “estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente” y subrayó la necesidad de medidas sostenidas y efectivas para garantizar integridad y transparencia.

Corrupción El país se ubica por debajo del promedio de América y detrás de naciones con sistemas democráticos más sólidos. LAF

¿Cómo se elabora el Índice de Percepción de la Corrupción?

El IPC mide la percepción de la corrupción en el sector público a través de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios. Incluye entre 3 y 13 fuentes, como Banco Mundial, Foro Económico Mundial y Fundación Bertelsmann. “Normalmente, la corrupción implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales", explica Transparencia Internacional.

"Esto hace muy difícil calcular su impacto real”, finalizó. La puntuación final de cada país resulta del promedio estandarizado de todas las fuentes disponibles.

¿Cómo funciona la clasificación?

El CPI clasifica a los países según la percepción de la corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde:

0 indica alta percepción de corrupción (más corrupción percibida)

(más corrupción percibida) 100 indica baja percepción de corrupción o mayor transparencia.

El puesto en el ranking depende de esa puntuación: los países con puntajes más altos (más cercanos a 100) aparecen en los primeros lugares porque son percibidos como más transparentes y con menor corrupción en el sector público. En cambio, los que tienen puntajes más bajos están más abajo en el ranking porque se percibe que tienen niveles de corrupción más altos.

Por ejemplo, Dinamarca y Finlandia están en los primeros puestos por sus altos puntajes, mientras que Sudán del Sur y Somalia están al final con puntajes muy bajos, lo que indica una percepción de mayor corrupción.

En el caso de Argentina, un descenso en el puesto y una puntuación menor indican que el país fue percibido como más corrupto en 2025 en comparación con el año anterior, no que un número de orden más alto represente más corrupción per se, sino que la posición refleja cómo se compara su puntaje respecto al de otros países.