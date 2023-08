Elecciones 2023: cuáles son las repercusiones de las PASO en el oficialismo

"Tenemos que saber interpretar el resultado y poder hablarle a la gente y no a los dirigentes", dijo el ministro provincial hoy en declaraciones a Futurock.

El dirigente de Unión por la Patria (UP) analizó los resultados y opinó que "el proceso electoral es un momento de escucha" y que "hay que desmenuzar un resultado en el que hay un mensaje de angustia de una parte importante de nuestra sociedad, que ha castigado a los dos últimos gobiernos a nivel nacional y que ha elegido una tercera opción".

"Tampoco creo que eso signifique una afición al proyecto que representa Milei, sino que lo que hay es una expresión de descontento y hay que saber canalizarlo", señaló y consideró que "la elección de Milei debe haber sorprendido a los propios votantes".

"Una cosa es expresar descontento y otra es llevar a la presidencia a un candidato de estas características", apuntó.

Por otro lado, Larroque asumió que la votación de Juntos por el Cambio (JxC) fue "muy mala" y que, del lado del oficialismo, "para el contexto" con el que e llegó "es una elección correcta a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires fue buena", por lo que instó a "mejorarla para consolidar ese resultado".

"Sin ningún tipo de duda, la peor elección es la de Juntos por el Cambio, ellos son oposición, no cargan con las dificultades de la gestión, así que son los que peor elección hicieron y de nuestro lado sé que tenemos la capacidad de revertir y llegar al ballotaje, es un camino largo pero hay que ponerse a trabajar ya", afirmó.

Por su parte el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando 'Chino' Navarro, afirmó hoy que los resultados obtenidos por Javier Milei en las PASO de ayer no le sorprendieron, consideró que se trató de una "trompada electoral" y aseguró que Unión por la Patria (UxP) tiene "posibilidades matemáticas y políticas de remontar" en las elecciones generales de octubre.

"No me sorprendió en lo absoluto el resultado. Creo que hay castigo a la política en general. Cobramos quienes somos gobierno, el oficialismo fue el más castigado por el electorado. El otro derrotado de la jornada, aunque no lo quiera reconocer, fue Juntos por el Cambio (JxC), que iba desfilando a la presidencia. Un tercio de la sociedad se expresó activamente votando a Milei", afirmó Navarro en declaraciones a Radio Perfil.

El dirigente del Movimiento Evita sostuvo que no se anima a "pronosticar si Milei expresa una mayoría", pero sí consideró que constituye "una irrupción que se anunciaba y que se percibía que ayer se materializó como una trompada electoral".

En ese marco, el funcionario sostuvo que para el Gobierno la "prioridad es Argentina" y que hay que "cuidar todo lo que tenga que ver con la vida de los argentinos".