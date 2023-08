Elecciones 2023: qué pasa si no voté en 2021

La Dirección Nacional Electoral (DNE) recordó que si un ciudadano no votó en las últimas elecciones puede sufragar sin inconvenientes este domingo en el marco de las Elecciones Primarias Abiertas , Simultáneas y Obligatorias (PASO) , al tiempo que insistieron en solicitarle a los electores que se acerquen temprano a los lugares de votación .

La participación en las elecciones nacionales es obligatoria para las personas entre 18 y 70 años , tanto en las primarias de este domingo como en las generales previstas para octubre . En tanto, las personas que no asistan este domingo a votar quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la secretaría electoral de cada jurisdicción.

ELECCIONES PASO 2021.jpeg Elecciones 2023. Ignacio Petunchi

No obstante, quienes no voten en las PASO, tienen el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre. A quienes no justifiquen su inasistencia, les corresponde una multa económica y se los incorporará en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.