Patricia Bullrich presentó a sus principales candidatos a diputados y senadores

Continúan en la lista Damián Arabia, vocero de la presidencia del PRO y funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich; Silvana Giudici, ex diputada radical desde el 2003 al 2011 y ex directora del ENACOM; y Oscar Moscariello, quien fue legislador porteño, vicepresidente de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici y embajador argentino en Portugal durante la administración de Mauricio Macri.

Patricia Bullrich Maximiliano Guerra Luis Petri.jfif La fórmula Patricia Bullrich - Luis Petri junto a los que primero cinco precandidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires.

"Este equipo y este cambio no serán tibios"

Bullrich sostuvo: "Este equipo y este cambio no serán tibios", aseguró y agregó: "Es un equipo que se la va a jugar por la gente". En el mismo sentido expresó: "Hay que defender a las fuerzas de seguridad", afirmó la ex ministra del área, que lleva como compañero de fórmula al diputado nacional especialista en Seguridad.

En cuanto a su compañero de fórmula, agradeció a Petri "por haber aceptado este desafío" y señaló que buscarán "cambiar la Argentina". Según sostuvo, "se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio". "Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", enfatizó Bullrich.

"Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción. Porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", agregó.