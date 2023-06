Insfrán va hacia su octava gestión ante oposición partida

Por la vereda del FAF, la versión local de Juntos por el Cambio, el candidato es el diputado nacional radical y exjuez federal Fernando Carbajal, en dupla con María Fernanda Insfrán. Carbajal recibió el martes el respaldo in situ del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC Horacio Rodríguez Larreta.

Pero disputará además el voto opositor el productor agropecuario y outsider de la política Francisco Paoltroni, con su flamante partido ”Libertad, Trabajo y Progreso” y junto a Noemí Argañaraz en la fórmula.

“Funcionales”

Naufragado un potencial acuerdo, entre ambos espacios opositores cruzaron acusaciones sobre haber sido “funcionales” a la carrera electoral del gobernador. En las últimas horas Paoltroni dijo que mantiene conversaciones con el precandidato presidencial libertario Javier Milei para una potencial postulación a senador nacional, “porque es lo único nuevo o distinto bajo el sol”.

El tercer candidato a gobernador opositor es Fabián Servín (Partido Obrero).

Tanto Carbajal como el FAF en su conjunto y el propio Paoltroni protagonizaron en las últimas semanas un raid de presentaciones ante la Corte nacional en contra de la carrera de Insfrán hacia su 8° mandato, con foco en intentar cosechar un fallo que voltee la puerta abierta a la perpetuidad posibilitada por la Constitución provincial.

En filas opositoras formoseñas vieron una veta sobre todo en los considerandos del fallo de la Corte que suspendió los comicios a gobernador del 14 de mayo en San Juan (también fueron freezados los de Tucumán), por la defensa de la alternancia como garantía para blindar el sistema republicano de gobierno que consagra la Carta Magna nacional. Vislumbraron, en esa línea, una supuesta inconstitucionalidad del artículo 132 formoseño, que define que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”.

Ello, más allá de que lo que se ventiló en San Juan y Tucumán fue el incumplimiento de Sergio Uñac y de Juan Manzur de los topes en la cantidad de mandatos permitidos, que sí están definidos en sus Constituciones.

Toda la campaña estuvo signada por la expectativa y/o la incertidumbre de oficialismo y oposición sobre la decisión que finalmente adoptará la Corte (el Gobierno formoseño también jugó sus cartas con su propia presentación, con el patrocinio del exsupremo Rodolfo Barra).

Por eso buena parte de las miradas, sobre el filo, estarán puestas en la posibilidad de un pronunciamiento hoy del máximo tribunal nacional, que ayer asomaba a priori improbable.

En las últimas horas Carbajal no ocultó su desazón por la dilatación del fallo. “La Corte eligió el más mañoso de sus sistemas de decisión: el silencio, no decir nada; nos ignoró, nos invisibilizó, Formosa parece no importar”, disparó el candidato del FAF (espacio que nuclea a la UCR, al PRO, el socialismo y a partidos provinciales como Nuevo País).

Otras pulseadas

En una provincia en la que rige la ley de lemas para cargos municipales y legislativos (lo que augura un lento recuento provisorio), los formoseños votarán el próximo domingo además 15 diputados provinciales (la mitad del recinto), 27 intendentes (y concejales) y una decena de autoridades de comisiones de fomento. El padrón tiene 479.879 electores.

Parte de la atención apuntará a la capital, que reúne cerca del 45% del electorado. Lemas mediante, para disputar la intendencia el oficialismo presentó a Jorge Jofré (va por otra reelección), a Ramiro Fernández Patri, a María del Carmen Argañaraz y a Hugo Arrúa. El FAF, por su parte, va con una oferta que incluye a Gabriela Neme, a Enrique Ramírez y a Miguel Montoya. En tanto, Paoltroni marcha con Fabián Firman.

A priori, la pulseada central asoma entre Jofré y Neme.