Elecciones 2025: comienzan las capacitaciones presenciales para las autoridades de mesa en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires







Se realizarán entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre. Habrá un total de 264 cursos.

Empiezan las capacitaciones para las autoridades de mesa en PBA.

Comienzan las capacitaciones presenciales destinadas a las ciudadanas y ciudadanos designados como autoridades de mesa para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, comicios en los que se renovarán cargos legislativos tanto a nivel provincial como municipal. La fecha de inicio está definida para el próximo jueves 21 de agosto.

La propuesta, que contará con la participación de 34 instituciones universitarias, se desarrollará hasta el 5 de septiembre y permitirá que las autoridades de mesa opten por la modalidad presencial, ya sea como alternativa o complemento de la capacitación virtual.

En ese período se dictarán 264 cursos en sedes universitarias y en espacios de instituciones públicas provinciales. Las capacitaciones estarán a cargo de docentes de cada universidad y de personal de la Secretaría Electoral.

Capacitaciones PBA 2 Las capacitaciones comenzarán el próximo 21 de agosto. Archivo El esquema articulado entre organismos judiciales, educativos y gubernamentales Este esquema integral de formación, aplicado por primera vez en 2023, coordina el trabajo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral bonaerense, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema provincial y el Gobierno bonaerense, a través del Programa Puentes y la Dirección General de Cultura y Educación. También participan universidades nacionales, provinciales y la Universidad Atlántida.

El objetivo es garantizar que las autoridades de mesa ejerzan correctamente su función y velen por el desarrollo ordenado de la jornada electoral.

Inscripción y acceso a la capacitación Las inscripciones se realizan en www.capacitacionelectoral.gob.ar, eligiendo la opción “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires” y luego “Capacitación Presencial”. Otra vía de acceso es a través de www.padron.gob.ar/cne_turnos. Desde el juzgado electoral informaron que este esquema de capacitaciones se repetirá para las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuando se implemente por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).