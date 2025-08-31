Fórmula 1: Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos

Luego de tres semanas de descanso, el argentino volverá a afrontar un nuevo desafío en las pistas con el objetivo de mejorar su rendimiento con Alpine en la máxima categoría del automovilismo internacional.

Franco Colapinto partirá desde la 16ª posición tras una clasificación complicada, con la meta de dejar atrás el flojo desempeño en Hungría , donde cruzó la bandera a cuadros en el 18º lugar.

La escudería Alpine sigue sin encontrar regularidad y los resultados en Budapest lo dejaron en evidencia: Pierre Gasly , su compañero de equipo, finalizó incluso más relegado. El francés fue claro al analizar la situación: “Somos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante” . Sus palabras reflejan el complejo momento que atraviesa la estructura, que deberá redoblar esfuerzos para recuperar competitividad y ofrecerle mejores herramientas a sus pilotos.

Cómo en cada ocasión desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo, no fue un fin de semana fácil para Colapinto en la Fórmula 1. El monoplaza A525 tiene uno de los peores rendimientos de la parrilla y reafirma su condición de ser impredecible. Sin embargo, durante las prácticas libres, el argentino pudo retomar la esperanza , cuando el pasado viernes finalizó 9° , su mejor posición desde su regreso a la máxima.

"No sé..., es que este auto es más raro ... De golpe salgo y tengo el doble de grip... es un poco no entender por qué", detalló Colapinto sobre el rendimiento del auto . “Obviamente que cuando tengo grip sale una vuelta más fácil y está ahí el tiempo . Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso”, concluyó el pasado viernes.

A pesar del buen rendimiento mostrado sobre el cierre del primer día del fin de semana de la F1, el argentino no pudo repetir en el inicio del sábado donde finalizó último, a menos de 1 décima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que terminó 19°.

El futuro de Franco Colapinto

Con 10 fechas restantes en el campeonato, las escuderías empiezan a perfilar sus equipos para la próxima temporada y las preguntas alrededor del futuro del argentino vuelven a surgir.

“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, dijo el asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore.

Formula 1 La tabla de la última práctica libre de cara a la clasificación. F1

“Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", criticó duramente el director de Alpine, con nulas menciones al rendimiento del auto que ha sido el peor de la parrilla desde casi el inicio de la temporada.

La defensa sobre el argentino llegó desde su exescudería, Williams. Allí, el director del equipo, James Vowles, afirmó: "Cuando no hay presión, se puede sacar mucho más provecho del piloto porque no le preocupa que el rendimiento inmediato tenga un impacto. Por lo tanto, puede relajarse".

Flavio Briatore.png ¿Le suelta la mano?: Briatore fue crítico del rendimiento de Colapinto y no hizo mención al rendimiento del auto.

“Un buen ejemplo es Franco: la primera vez que lo puse en Silverstone, pensó que era su única oportunidad de llegar allí. Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar del momento, porque puede que no se repita. Y tuvo una actuación estelar. No creo que se pueda hacer eso en Monza, en esas circunstancias, con un Williams. Imposible. El segundo cambio es, de nuevo, lo que describió Flavio: ahora hay tres décimas de diferencia en la parrilla", profundizó el alemán.

Cuándo ver a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos en F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Eb detalle, los fanáticos podrán seguir a Colapinto a través de los siguientes canales:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

La clasificación y la carrera también se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.