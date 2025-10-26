Vamos Corrientes (Provincias Unidas) se impuso en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Corrientes con casi el 34% de los votos, pero el 32% de La Libertad Avanza y el 28% de Fuerza Patria provocó un escenario de tercios en el que las tres principales fuerzas lograron meter un diputado cada uno.
Elecciones 2025: el oficialismo de Corrientes se quedó con el primer lugar en un escenario de tercios
Vamos Corrientes (Provincias Unidas) se quedó con el primer lugar de la contienda, seguida por La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Sin embargo, las tres lograron sumar un legislador al Congreso.
-
Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en la mayoría de las provincias y se impuso al peronismo a nivel nacional
-
Empate técnico en La Rioja entre el peronismo y La Libertad Avanza
De esta manera, ingresarán al recinto Diógenes González (Vamos Corrientes), Virginia Gallardo (LLA) y Raúl Hadad (Fuerza Patria), que reemplazarán a Manuel Aguirre (UCR - Democracia para Siempre), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria)
En total, 950.576 correntinos estaban habilitados para votar en estos comicios legislativos, de los cuales participó el 59,79% del padrón.
Escenario de tercios en Corrientes: El oficialismo de Valdés se quedó con el primer lugar
La fuerza del gobernador Gustavo Valdés logró quedarse con el primer lugar, aunque no logró imponer del todo su peso local dentro del armado nacional Provincias Unidas, que buscaba afirmarse como tercera fuerza en el país. El oficialismo ya había ganado en agosto las elecciones a gobernador con el 52% de los votos. Además, cabe recordar que el oficialismo ponía en juego dos bancas, y tan solo consiguió alcanzar una.
A través de su cuenta de X, el gobernador Valdés expresó: "Desde hoy tenemos el mapa electoral completamente definido, así que ahora pongamos proa hacia el futuro y trabajemos para que a Argentina le vaya bien".
La Libertad Avanza, con la modelo y empresaria Virginia Gallardo al frente de su lista, logró superar al peronismo y quedarse con el segundo lugar de la contienda, tras haber obtenido el 32% de los votos.
Por último, en tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 28%, encabezada por el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, aunque logró sumar un legislador.
En agosto, se habían celebrado las elecciones a gobernador en Corrientes, en las que el oficialismo había arrasado con un 52% de los votos, mientras que el peronismo quedó segundo con el 20% y La Libertad Avanza cuarta con apenas el 10%, un escenario que no se trasladó al resultado de la pulseada legislativa.
Este domingo, 36.477.204 argentinos estaban llamados a votar por 127 diputados y 24 senadores a lo largo del país. Para determinar el número de escaños que le corresponde a cada provincia, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema D’Hondt, el cual también se utiliza para determinar la cantidad de bancas se le asigna a cada fuerza tras los comicios.
Dejá tu comentario