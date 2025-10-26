Elecciones 2025: el oficialismo de Corrientes se quedó con el primer lugar en un escenario de tercios

Vamos Corrientes (Provincias Unidas) se quedó con el primer lugar de la contienda, seguida por La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Sin embargo, las tres lograron sumar un legislador al Congreso.

Vamos Corrientes (Provincias Unidas) se impuso en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Corrientes con casi el 34% de los votos, pero el 32% de La Libertad Avanza y el 28% de Fuerza Patria provocó un escenario de tercios en el que las tres principales fuerzas lograron meter un diputado cada uno.

De esta manera, ingresarán al recinto Diógenes González (Vamos Corrientes), Virginia Gallardo (LLA) y Raúl Hadad (Fuerza Patria) , que reemplazarán a Manuel Aguirre (UCR - Democracia para Siempre), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria)

En total, 950.576 correntinos estaban habilitados para votar en estos comicios legislativos, de los cuales participó el 59,79% del padrón.

La fuerza del gobernador Gustavo Valdés logró quedarse con el primer lugar, aunque no logró imponer del todo su peso local dentro del armado nacional Provincias Unidas , que buscaba afirmarse como tercera fuerza en el país. El oficialismo ya había ganado en agosto las elecciones a gobernador con el 52% de los votos . Además, cabe recordar que el oficialismo ponía en juego dos bancas, y tan solo consiguió alcanzar una.

A través de su cuenta de X, el gobernador Valdés expresó: "Desde hoy tenemos el mapa electoral completamente definido, así que ahora pongamos proa hacia el futuro y trabajemos para que a Argentina le vaya bien".

En #Corrientes, @vamosctesok hizo una muy buena elección, ganó y Diógenes González será diputado nacional para defender los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación.



Quiero agradecer tanto a los correntinos por su participación como a los militantes de… pic.twitter.com/VvyTEXAh9K — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) October 27, 2025

La Libertad Avanza, con la modelo y empresaria Virginia Gallardo al frente de su lista, logró superar al peronismo y quedarse con el segundo lugar de la contienda, tras haber obtenido el 32% de los votos.

Por último, en tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 28%, encabezada por el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, aunque logró sumar un legislador.

En agosto, se habían celebrado las elecciones a gobernador en Corrientes, en las que el oficialismo había arrasado con un 52% de los votos, mientras que el peronismo quedó segundo con el 20% y La Libertad Avanza cuarta con apenas el 10%, un escenario que no se trasladó al resultado de la pulseada legislativa.

Este domingo, 36.477.204 argentinos estaban llamados a votar por 127 diputados y 24 senadores a lo largo del país. Para determinar el número de escaños que le corresponde a cada provincia, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema D’Hondt, el cual también se utiliza para determinar la cantidad de bancas se le asigna a cada fuerza tras los comicios.