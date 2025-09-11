Ponen en marcha terminales biométricas para agilizar el tránsito fronterizo







La Dirección Nacional de Migraciones aprobó el uso de Terminales de Autenticación Biométrica en pasos internacionales para ciudadanos de localidades vecinales, en el marco del Sistema de Gestión Biométrica para el Tránsito Vecinal Fronterizo. La medida busca agilizar los controles migratorios y reforzar la seguridad, respetando la protección de datos personales.

Habrá cambios en los controles fronterizos. Foto: Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso hoy la implementación de Terminales de Autenticación Biométrica en los pasos internacionales, con el objetivo de optimizar el control del tránsito vecinal fronterizo. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1399/2025, se enmarca en el Sistema de Gestión Biométrica para el Tránsito Vecinal Fronterizo y apunta a garantizar procedimientos seguros y ágiles para los ciudadanos de localidades fronterizas que circulan de manera habitual entre estados.

Según la disposición, estos dispositivos permitirán automatizar la verificación de identidad mediante reconocimiento facial en tiempo real, agilizando los procesos de ingreso y egreso al país. Los movimientos migratorios serán registrados en el “Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional” y se aplicarán los estándares de protección de datos personales establecidos por la Ley 25.326.

La medida se implementará en pasos internacionales seleccionados, de acuerdo con la disponibilidad operativa y tecnológica de cada lugar. Además, la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información deberá realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

La DNM señaló que la iniciativa responde a la necesidad de modernizar y eficientizar los controles migratorios, cumpliendo los compromisos internacionales en materia de movilidad, derechos humanos e integración regional, según lo previsto por la Ley de Migraciones 25.871 y los acuerdos del MERCOSUR y con países limítrofes como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

La disposición lleva la firma del director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, y ya se encuentra publicada oficialmente para su aplicación inmediata.