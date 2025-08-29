Elecciones 2025: fijaron la fecha para el sorteo de los espacios publicitarios de campaña

La Dirección Nacional Electoral dispuso que el 11 de septiembre a las 11 horas se realizará el sorteo público de los espacios en medios audiovisuales para la difusión de mensajes de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, oficializó este viernes la fecha del sorteo de los espacios de publicidad electoral que serán asignados a las agrupaciones políticas que participen en las elecciones legislativas convocadas para el 26 de octubre próximo .

Según la Disposición 4/2025 publicada en el Boletín Oficial, el sorteo se llevará a cabo el 11 de septiembre a las 11 horas en la sede del organismo, ubicada en Gascón 352 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento, que se realizará en cumplimiento de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Decreto 1142/15, definirá la distribución de espacios en los servicios de comunicación audiovisual para la transmisión de los mensajes de campaña de los partidos y frentes que oficialicen candidaturas a senadores y diputados nacionales.

La resolución invita a los apoderados de las agrupaciones políticas a presenciar el acto, que también será transmitido en vivo a través del canal de YouTube @InfoDINETV y difundido por las redes sociales de la Dirección Nacional Electoral.

Asimismo, se notificará al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a la Unidad de Auditoría Sectorial de Interior, a la Escribanía General de Gobierno y a la Sindicatura General de la Nación, cuyos titulares fueron invitados a participar del sorteo.

Finalmente, la disposición establece que la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral será la encargada de notificar los resultados a los servicios de comunicación audiovisual, en los términos previstos por la normativa vigente.

Publican listado preliminar de medios para la distribución de publicidad electoral

La DINE también publicó este viernes el listado preliminar de servicios de comunicación audiovisual de cada distrito y de señales de alcance nacional que serán utilizados para la distribución de espacios de publicidad electoral de cara a las elecciones legislativas convocadas para el 26 de octubre próximo.

La medida, formalizada a través de la Disposición 5/2025 en el Boletín Oficial, establece que el listado estará disponible en el sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/dine) y que las agrupaciones políticas y los titulares de medios podrán efectuar observaciones en un plazo de diez días, en relación a omisiones, incorporaciones o exclusiones de servicios.

Las observaciones deberán presentarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por correo electrónico a [email protected] o a los teléfonos 11-6619-5377 y 11-6794-1925, con los datos correspondientes a cada servicio (distrito, razón social, tipo de servicio y frecuencia). Una vez recibidas, el ENACOM tendrá cinco días para resolverlas y, posteriormente, notificará a la DINE para la publicación del listado definitivo.

La disposición también aprobó y puso a disposición de los usuarios las guías elaboradas por la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral para el uso del Sistema de Administración de Campañas Electorales (SACE), tanto para agrupaciones políticas como para servicios de comunicación audiovisual.

Finalmente, se dispuso remitir a la Cámara Nacional Electoral copia de los listados preliminares y de las guías de usuario en soporte electrónico, a fin de garantizar la transparencia del proceso.