Para la Fiscalía, Karen Reihardt y no Diego Santilli debe encabezar la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires







La fiscalía electoral dictaminó que la dirigente libertaria es la candidata legítima para liderar la lista de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, en medio de la disputa interna por el armado electoral.

Para la fiscalía, Karen Reihardt﻿ debería encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía electoral se pronunció este martes a favor de que Karen Reihardt encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en contra del pedido de La Libertad Avanza de que Diego Santilli, actual tercero en la lista, ocupara el lugar de José Luis Espert tras la renuncia.

La fiscalía emitió su opinión tras una consulta del titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien ahora deberá tomar una decisión definitiva.

Tras la renuncia Espert, La Libertad Avanza (LLA) oficializó ante la Justicia el pedido para reimprimir las boletas electorales que se utilizarán el domingo 26 de octubre.

En el mismo escrito el Gobierno nacional, solicitó el reemplazo del excandidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas.

La reimpresión de la Boleta Única de Papel En total, se estima que la reimpresión del total de las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un valor de $15 mil millones lo que generó fuertes cuestionamientos de distintos espacios políticos. Además del alto costo, otro factor a tener en cuenta es la falta de tiempo, ya que solamente faltan tres semanas para las elecciones y ese tiempo podría no ser suficiente para concretar la reedición de las papeletas.

Es que para poder efectivizar la reimpresión de las boletas habría que presentar un nuevo diseño en una audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas que compiten en la provincia de Buenos Aires.