Peter Lamelas: "Donald Trump me dijo que venga a ayudar a su amigo Javier Milei"

El flamante embajador de Estados Unidos en Argentina elogió a la administración oficialista y aseguró que está dispuesto a "hacer el trabajo que necesita hacerse aquí".

El embajador de Estados Unidos en Argentina , Peter Lamelas , tuvo su bienvenida oficial al país en un evento organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) que contó con la presencia de importantes funcionarios del Gobierno y representantes del sector empresarial. Durante su discurso, el diplomático reafirmó su apoyo a la administración del presidente Javier Milei y aseguró que está dispuesto a "hacer el trabajo que necesita hacerse aquí". A su vez, anticipó que está gestionando una visita de Donald Trump : "Él me dijo que venga a aquí a ayudar a su amigo".

Lamelas además destacó que Argentina es "un gran país" aunque admitió que, después de su primera llegada al país hace nueve años por trabajo, creyó que volvería de vacaciones y no por obligaciones laborales. "Pero el presidente Trump me llamó y me pidió que volviera a la Argentina a trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei ”, contó el funcionario sobre su llegada al cargo.

“Trump no me dijo que venga aquí a ayudar a cualquier gobierno, a ayudar a cualquier partido. Él me dijo directamente y francamente que venga aquí, a este país, a ayudar a su amigo, Javier Milei . ‘Cualquier cosa, él te va a ayudar a ti. Cualquier cosa, levanta el teléfono y llámame’, es lo que me dijo ”, aseguró.

En ese sentido, ratificó: “Estoy para hacer un trabajo que necesita hacerse aquí. Tenemos que apoyar a este gobierno, tenemos que apoyar verdaderamente las compañías que están aquí en el cuarto con nosotros . Eso es lo más importante y esa es la razón que estoy aquí”.

Si bien aclaró que no llega al país para involucrarse en la política local, sostuvo que por orden de Trump le dará todo su apoyo a la administración de Milei al señalar que, en conjunto con los empresarios, “tienen la oportunidad de hacer Argentina grande otra vez como era hace 80 años”.

Lamelas destacó que el Gobierno "entiende que necesitamos el capitalismo, los mercados, apoyar los negocios para que ustedes [los empresarios] hagan dinero, porque si hacen dinero, entonces tienen suficiente plata para pagarles a los empleados y pueden crecer”.

Respecto a una eventual visita de Trump a Argentina, el diplomático aseguró que hará lo necesario para que el viaje se concrete. "Ustedes necesitan el apoyo de él para ir para adelante. Eso es lo que yo pienso. Cualquier cosa que los Estados Unidos puede hacer para los pueblos y las compañías argentinas lo vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a trabajar día y noche para hacer de esto una realidad”, aseguró.

Otro de los puntos que tocó el funcionario durante su breve discurso ante empresarios y representantes del gobierno de Milei fue el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Sobre este tema, destacó: “A la Argentina no le prestaron atención. Y ahora, por primera vez en 40 o 50 años, los Estados Unidos están prestando atención a un pueblo grande. Ellos saben que una Argentina fuerte y próspera va a estabilizar esta región, y ellos [el gobierno argentino] quieren hacer Argentina grande otra vez”.

Del evento participaron, de parte del oficialismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller argentino, Pablo Quirno; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Coordinación de Energía y Minería; Daniel González, y el ministro de Economía, Luis Caputo. También se sumó al acto Cristina Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.

Del lado empresarial asistieron la presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación Aconcagua, Mariana Schoua; el CEO de la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses, Alejandro Díaz; y el titular del JP Morgan Argentina, Facundo Gomez Minujín, entre otros.