Tragedia de Once: la Corte Suprema desestimó el último recurso de Julio De Vido y tendrá que cumplir su condena

El exfuncionario fue sentenciado a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Julio De Vido tendrá que cumplir la condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once.

La Corte Suprema desestimó el recurso de reposición que había presentado la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido -última instancia judicial- y de esta manera quedó firme la condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once .

Se trató de la última instancia a la que recurrieron los abogados del exfuncionario para anular la sentencia dictada hace tres semanas. De Vido fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, a partir de este jueves, la condena ya quedó firme.

En la sentencia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Después del fallo del pasado 11 de noviembre, la defensa presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, argumentando que había un " marcado error " y que, por ello, la causa debería considerarse prescripta.

Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.

Llegó al final la causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once

En 2018, De Vido fue condenado por primera vez por el Tribunal Oral Federal 4, que lo responsabilizó de no cumplir su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). De todas formas, resultó absuelto por estrago culposo y finalmente la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

Ahora, la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal del exministro aunque ordenó dictar nuevamente la pena. Fue entonces que Casación definió que De Vido cumpla cuatro años de prisión. Todas las partes apelaron a la decisión que fue ratificada por el máximo tribunal de Justicia el 11 de noviembre.

La causa cerró definitivamente este jueves, con la decisión de la Corte de dejar sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. La agencia Noticias Argentinas informó que el expediente señala que las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.