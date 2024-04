Elisa Carrió rompe con el bloque de Miguel Ángel Pichetto en la previa del debate de la ley Bases

No solo eso sino que ese documento insta a que la votación se lleve a cabo a mano alzada y no por voto electrónico. "Este paper está siendo negociado por dos diputadas, dos amigas. No voy a decir sus nombres porque son amigas mías y las quiero demasiado. Así están entregando el nuevo saqueo a la Nación", señaló Carrió anoche.

Por otra parte, Carrió sostuvo que la Coalición Cívica votará en contra de un artículo relacionado con el apartado que promueve el blanqueo de capitales. "El Presidente dijo que no le importaba de donde viniera el dinero siempre que fuera inversión. Bueno, mucho de eso es dinero del narcotráfico", afirmó.

Ley Bases: Miguel Ángel Pichetto advirtió a Javier Milei y pidió "bajar los decibeles" de confrontación contra la oposición

En las horas previas al debate de la nueva ley Bases, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal en Diputados, dejó un fuerte mensaje para el presidente Javier Milei, al que advirtió que es necesario "bajar los decibeles" en la confrontación con la oposición. Las declaraciones del legislador surgieron tras las críticas reiteradas del mandatario, en las que sostuvo este domingo, en su respuesta a Cristina Kirchner, que "el Congreso fue una máquina de impedir hasta este momento".

Al mismo tiempo, Pichetto remarcó que luego del debate y las pujas por los cambios en el renovado proyecto del Gobierno que se debatirá esta semana en Diputados, "la ley Bases ha quedado acotada y el capítulo fiscal es razonable", aseguró.