Elisa Carrió vaticinó que el Gobierno de Javier Milei podría ser un "pymecidio"

La ex diputada aseguró que la política económica de Milei y Caputo va a generar mucho desempleo y que llevará a la caída de la clase media.

La líder de la Coalición Cívica ARI , Elisa Carrió, definió este jueves en una entrevista con C5N al plan económico de Javier Milei como un " pymecidio ". Además, agregó: " Va haber mucho desempleo, no se va poder sostener ".

La ex diputada remarcó que " la caída de la clase media argentina lleva además a la caída de la pyme argentina ” y aseveró que los niveles actuales de ingreso hacen que “la gente no compre ni vaya a comprar".

En la misma línea, le dedicó unas palabras al ministro de Economía, Luis Caputo: “Yo creo que esto Toto no lo ve. En general, los ministros de Economía o incluso el señor Presidente no recorre el país en auto. Creo que no se ve la micro, la situación es realmente límite”.

“Ellos tendrían que darse cuenta y tomar algunas medidas sobre todo porque va a haber mucho desempleo. No se va a poder sostener”, vaticinó Carrió.

Por último, ejemplificó: “Gente poderosa con 200 empleados dice 'bueno, ahora los hago trabajar seis horas, pero dentro de dos meses los tengo que licenciar'”.

Elisa Carrió sobre el Pacto de Mayo: "Prefiero conversaciones sensatas, serias y acuerdos reales"

Al ser consultada sobre el Pacto de Mayo convocado por el Gobierno para el 25 de dicho mes, Carrió opinó: “Yo no creo en los pactos sobre todo en esos que vienen para sacarse fotos, y tampoco creo en los gobernadores y en el Presidente sacándose fotos. Prefiero conversaciones sensatas, serias y acuerdos reales”.

"Después al otro día comienzan los conflictos. Hay que hacer acuerdos y no sacarse fotos. Yo ya estoy harta de fotos. Yo me quedé con la última de Palito Ortega que estuvo linda”, concluyó la líder de la Coalición Cívica.