Emilió Monzó calificó a Javier Milei como "un dictador" y dijo que en un eventual balotaje estará "al centro"

Entre sus argumentos, Monzó consideró que "detrás de Milei se esconde un dictador” y entendió que “es una persona intolerante con el que piensa distinto a él y quiere destruirlo”. "No conoce las instituciones, no las va a respetar”, sintetizó y opinó que "Milei tiene una actitud adolescente de la política, de no entender que el otro existe y está representado y vivimos en un sistema democrático. Tengo muchas dudas sobre él".