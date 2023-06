Empresarios repudiaron los hechos violentos en Jujuy

Dijo que "si hay aspectos de la reforma constitucional que no satisfacen a cierto sector, la disconformidad debe expresarse por carriles institucionales. Nada justifica los hechos de barbarie que hemos observado". Sostuvo que "el disenso es bienvenido; nadie pretende uniformidad de pensamiento en una sociedad libre. Lo que no podemos aceptar en modo alguno es la violencia".

Grinman consideró que "la pluralidad de opiniones es enriquecedora; las distintas miradas no solo deben tolerarse, sino que también deben alentarse, pues nos hacen crecer como sociedad. Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que los violentos e inadaptados atenten contra nuestro sistema republicano y nuestro modo de vida democrático". "Los argentinos queremos vivir 'en unión y libertad', tal como versa el lema de las primeras monedas patrias. No vamos a aceptar que un pequeño grupo de bárbaros mancille esos valores", advirtió.