Aprueban la nueva estructura organizativa de la Secretaría de Comunicación y Medios + Agregar ámbito en









El decreto, publicado en el Boletín Oficial, fija el organigrama de primer y segundo nivel operativo del área que conduce Fabián Horacio Fernández y reordena cargos del organismo.

La medida aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Secretaría. Ámbito

El Gobierno nacional oficializó este lunes la nueva estructura organizativa de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación a través del Decreto 658/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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La medida aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Secretaría, que depende directamente de la Presidencia y está a cargo de Fabián Fernández. El decreto también dispone la derogación, incorporación, homologación y reasignación de una serie de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Según el organigrama aprobado, la Secretaría queda organizada en cuatro subsecretarías. La Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Legal contará con una Dirección General de Asuntos Jurídicos, encargada de la representación del Estado en juicio y del asesoramiento legal de la Jurisdicción, y una Dirección General de Coordinación Administrativa, que atenderá la gestión presupuestaria, contable y de recursos humanos del organismo.

La Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno reunirá a la Dirección Nacional de Prensa, encargada de centralizar la difusión de contenidos en medios nacionales, provinciales e internacionales y de gestionar la agenda presidencial; la Dirección Nacional de Transmisiones Presidenciales, que tendrá a su cargo las cadenas nacionales y la transmisión de actos oficiales; y la Dirección Nacional de Contenidos Audiovisuales e Imagen Institucional de Gobierno, responsable de la producción de videos, piezas gráficas y campañas de comunicación oficial.

Por su parte, la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos tendrá bajo su órbita la Dirección Nacional de Coordinación de Señales y Plan Estratégico Audiovisual, que interviene en las políticas referidas a Radio y Televisión Argentina S.A.U. (integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior) y a la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U. Finalmente, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno incluirá la Dirección Nacional de Gestión de Canales Directos, que administra plataformas como Mi Argentina, argentina.gob.ar y TINA, y la Dirección Nacional de Estudios Gubernamentales, abocada a estudios de opinión pública.

El decreto establece además que el titular de la Secretaría queda facultado para modificar la estructura de segundo nivel operativo, siempre que no implique un incremento de las unidades organizativas ni de las partidas presupuestarias, previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En cuanto a los cargos, la planilla anexa detalla que quedan derogadas estructuras de la ex Secretaría de Comunicación y Prensa, entre ellas la ex Subsecretaría de Prensa, la ex Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la ex Subsecretaría de Medios Públicos. En su reemplazo se incorporan la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Coordinación Administrativa, mientras que otros puestos, como la Dirección Nacional de Prensa y la Dirección Nacional de Transmisiones Presidenciales, son homologados o reasignados desde sus dependencias anteriores en la ex Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma indica que el gasto que demande su cumplimiento será afrontado con las partidas específicas de la Jurisdicción 20, correspondiente a la Presidencia de la Nación, y que la medida entró en vigencia el mismo día de su dictado.