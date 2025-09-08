En medio del cimbronazo por las elecciones, Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el titular del BID







El encuentro había sido pactado anteriormente, en el marco de la visita del jefe del organismo a la Argentina. Así, se llevó a cabo de 11:30 a 13, luego de que el Presidente reuniera a todo su Gabinete tras la derrota en la Provincia.

El encuentro entre el BID y el Gobierno, en medio de un tenso contexto tras la derrota electoral. @igoldfajn

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, llevaron adelante una reunión con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn en medio de los coletazos tras la amplia derrota sufrida por La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses, que provocó un lunes con un dólar en escalada y una caída abrupta en los mercados.

La reunión había sido pactado anteriormente, en el marco de la visita de Goldfajn a la Argentina. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El encuentro del Gobierno con el BID en medio del cimbronazo electoral También dijeron presente el jefe para el Cono Sur del BID, Morgan Doyle, y la asesora del titular del banco, Amanda Glassman. El organismo fue uno de los que apoyo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril pasado y prometió una serie de desembolsos hacia la Argentina, por unos u$s3.000 millones este año y de u$s10.000 millones hasta 2028.

"Excelente encuentro con el presidente @JMilei, el ministro @LuisCaputoAR y el secretario @PabloQuirno en la Casa Rosada. Conversamos sobre la agenda de reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo @el_BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!", compartió Goldfajn.

Antes del encuentro con el BID, el Presidente convocó a todo su gabinete para este lunes a primera hora, luego de la derrota a manos de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. Además, también se prevé otro encuentro a las 16:30, en paralelo con el cierre de los mercados. El riesgo país supera los 1.100 puntos y las acciones derrumban más de 20% tras la derrota del Gobierno en las elecciones en Buenos Aires La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas bonaerenses generó un sacudón en los mercados y profundizó la incertidumbre sobre el rumbo económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La reacción fue inmediata: los ADRs argentinos se hunden en Wall Street y el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos, en medio de la expectativa por el nivel de intervención que pueda aplicar el Tesoro y el Banco Central. Merval Bolsa Mercados Acciones Bonos El mercado sintió el cimbronazo electoral. En la apertura de la jornada, los papeles locales que cotizan en Nueva York registraron desplomes de hasta 20%. El derrumbe más marcado fue el de BBVA (-20,2%), seguido por Banco Macro (-19,4%) y Grupo Supervielle (-18,4%). En la plaza porteña, el Merval cae 12,7% en pesos hasta los 1.743.141,980 puntos, mientras que en dólares retrocede 16,7%, ubicándose en 1.197,45 unidades. En ese marco, las acciones líderes que más caen son: Banco Macro (-15,4%), Banco BBVA (-14,8%) y Grupo Supervielle (-13,2%). Como referencia, las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71%, liderados por Globant S.A.