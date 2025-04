En simultáneo a la marcha de jubilados, Diputados discuten reformas previsionales

Seguí en vivo

Embed - COMISIÓN EN VIVO: CONJUNTA - 9 de abril de 2025 - RÉGIMEN PREVISIONAL - Diputados Argentina

Reforma jubilatorio: debate en Diputados

La primera oradora fue la porteña Silvana Giudici (PRO), quien no presentó proyecto pero aseguró que su partido "ha trabajado mucho en una propuesta de reforma integral del sistema jubilatorio pero para eso se necesitan grandes consensos y no creo que este sea un buen comienzo". Su compañera de bancada, la bonaerense Patricia Vásquez, planteó que "si no tenemos plata no podemos dar nada": "La moratoria se convirtió en un sistema necesario pero inequitativo [...]. Creo que debe crearse un fondo como el de Sustentabilidad pero que el funcionario que toca un centavo de ahí y lo destina a otra cosa debería ir preso. Busquemos soluciones y no divagues".

El rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) introdujo el proyecto que presentó junto a la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal). "No podemos seguir eternamente aplicando el parche que son la moratoria, porque lo hacen financieramente insostenible y generan muchos problemas", inició y expresó que su sistema "da la posibilidad al que aportó menos de 30 años darle una jubilación proporcional; proponemos también que el cálculo del haber inicial se haga sobre la totalidad de la vida laboral y no sobre los últimos diez años. Esto apunta a darle mayor equidad al sistema". Asimismo, señaló la necesidad de mejorar la PUAM, para sujetarlo al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que implicaría un aumento al esquema actual en el que está sujeto a ese porcentaje a la jubilación mínima.

Proyectos de reforma jubilatorios

El proyecto que cuenta con modificaciones más sensibles es el de dos diputados provincialistas, el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a coberturas previsionales pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Aunque no estipula pisos ni topes numéricos -estarían sujetados a programas ya existentes-, generaría una reforma integral del esquema previsional argentino.

Unión por la Patria aportó una tanda de proyectos. Transversalmente, los caracteriza el impacto inmediato en los haberes jubilatorios. Uno de ellos propone la prórroga del esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). El mismo objetivo tiene una redacción del Frente de Izquierda.

Además, desde el peronismo apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Dentro del espectro opositor, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que "reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores" que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Oposición Diputados Rosca Debate.jpeg La oposición busca consensuar una postura para reformar el sistema jubilatorio. Mariano Fuchila

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes. "Están hablando con otro bloques para acordar una propuesta común", le dijeron desde el entorno del diputado a Ámbito.

A estos se le suma la Coalición Cívica, con un proyecto firmado por todos los miembros de la bancada que toma de referencia la PUAM y propone -para aquellos trabajadores que no alcanzan la totalidad de los aportes- incrementos del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo jubilatorio. A esto le suma otra redacción que propone un incremento extraordinario del 12,5% para las prestaciones "conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor" y apunta a establecer este indicador como parámetro para escalonar progresivos aumentos mensuales.