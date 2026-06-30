Entre filminas y coordinación con Santiago Caputo, así fue el debut de Adrián Ravier

El flamante vocero, Adrián Ravier , brindó su primera conferencia de prensa este martes, en la que intentó despegarse del estilo de su predecesor, Manuel Adorni , y abocarse a destacar los ejes económicos de la gestión. El funcionario se presentó en una sala renovada, con más iluminación, alfombras a estrenar y una masiva concurrencia, que contó con la presencia de los equipos de comunicación de todo el Gabinete, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y el asesor presidencial Santiago Caputo (quien irrumpió una vez iniciado el acto).

Con un tono monocorde y una larga introducción de 26 minutos en la que se valió de una pantalla para mostrar la marcha de la economía ("volvieron las filminas", se escuchó decir a uno los presentes), Ravier leyó su discurso y varias de las respuestas a las preguntas, que como era de esperarse, arrancaron sobre la salida de Adorni.

"Estamos contentos" , aseguraron desde su entorno ante una inquietud de Ámbito sobre el resultado de la exposición. Según pudo saber este medio, además de las conferencias semanales todos los martes, se añadirán instancias sobre "temáticas especiales" como tópicos económicos puntuales, educación o medio ambiente.

Respecto a la metodología de trabajo, confirmaron que el equipo de Ravier trabajó junto al de Santiago Caputo en la elaboración de las posibles respuestas. Además, un grupo de trabajadores de ambos equipos seleccionaron "los logros de la semana" , listado al que se le hizo una curaduría para elegir aquellos a destacar en la conferencia de este martes. La dinámica hizo recordar a algunos de los asistentes, en la práctica, a la utilizada en los tiempos de Jorge Capitanich, quien anunciaba en el arranque de la mañana las "buenas noticias".

Pese a los cambios introducidos, el nuevo vocero no se comprometió levantar las restricciones al trabajo periodístico. "Estamos apenas llegando pero estas cosas se están evaluando", sostuvo al tiempo que aseguró que dichas limitaciones existen en otros países del mundo.

Adrián Ravier debutó como vocero: principales definiciones

El flamante vocero, Adrián Ravier, aseguró este martes que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete "inaugura una nueva etapa política" para el Gobierno, marcada por la profundización de los acuerdos con el PRO y otros aliados para avanzar con las reformas estructurales que impulsa la administración de Javier Milei. En su primera conferencia de prensa, también buscó instalar un perfil centrado en la gestión y los resultados económicos.

Ravier sostuvo que la alianza con el PRO es "clave" porque La Libertad Avanza no cuenta con mayorías propias en el Congreso. En ese marco, afirmó que Javier Milei y Mauricio Macri "están en sintonía" respecto de la necesidad de impulsar reformas de fondo y relativizó las diferencias públicas entre ambos espacios al señalar que existen "declaraciones desafortunadas", pero una misma convicción política.

Consultado por la salida de Manuel Adorni, el nuevo vocero insistió en que el exjefe de Gabinete renunció por una "decisión personal" e "indeclinable" para afrontar la investigación judicial como un ciudadano privado. Además, confirmó que el Gobierno inició una investigación interna de oficio para revisar las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura de Gabinete que habrían sido utilizadas por el exfuncionario.

Durante su exposición, Ravier también hizo un repaso de los principales logros que atribuyó a la gestión de Milei. Destacó la reducción de más de 71.000 cargos en el Estado mediante retiros voluntarios y la revisión de estructuras administrativas, además de remarcar que el país atraviesa una etapa de mayor estabilidad económica. "Estamos en otra Argentina, más ordenada, donde bajan los riesgos y los inversores quieren invertir", sostuvo, y afirmó que el objetivo es consolidar esas transformaciones con reformas que trasciendan el actual mandato presidencial.