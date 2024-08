Escándalo en la Libertad Avanza: "El bloque no está bien", admitió diputada

''(Nicolás) Mayoraz señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kirchnerista , de jugar en contra del Gobierno, lo que me parece que no es lo correcto, y su reacción totalmente humana fue explotar de ira y en llanto. Ella se retiró porque Martin Menem pidió que se llame a seguridad , la diputada Marcela Pagano abrió la puerta, ingresaron los de seguridad y se la llevaron'', testificó en declaraciones televisivas.

Además, agregó que Arrieta ''se sintió desprotegida, nadie la escuchó. Se paró y gritó''. Y luego declaró: ''Fue un momento duro, incómodo, realmente el bloque no está bien''.

Luego, continuó profundizando en el quiebre que presenta el espacio libertario: ''Estamos intentando que el bloque esté más unido. Nos han soltado la mano porque se están dando cuenta que el DNU no era lo correcto, no es el camino del cambio''. Y agregó: ''Hay muchos roces dentro del bloque que no se van a poder arreglar en estos términos, diputados que se enojan.'' ''No nos dejan hablar libremente''.

Por último, detalló que van a ''tomar cartas en el asunto porque no me parece lo correcto. No soltarle la mano a ella''. ''La denuncia es cierta, las amenazas son ciertas'', aseguró sobre lo anunciado por Arrieta.

Lilia Lemoine explotó contra Lourdes Arrieta, compañera de bloque: "Es una desequilibrada mental"

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, fue muy dura con su compañera de bloque, Lourdes Arrieta, y la acusó de mentir por la denuncia por violencia de género contra otro colega en la Cámara, Nicolás Mayoraz. "No sé que les llegó. Lo que yo vi hoy es un escándalo de una desequilibrada mentalmente", afirmó Lemoine.

Consultada por los periodistas que se encontraban en el Congreso, Lemoine descalificó a su compañera Arrieta. "Es falso, una barbaridad", aseguró. Y después lanzó una acusación en contra del abogado de Arrieta: "su abogado, no casualmente, es el mismo que armó la causa contra (Gerardo) Milman. Se está aprovechando de una chica que no tiene los patitos en fila", atacó Lemoine.