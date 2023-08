Espert sobre el bono para trabajadores de $60.000: "Es inconstitucional"

“El Gobierno no puede decidir un aumento de salarios privados. Es totalmente inconstitucional. Impide el libre ejercicio de una industria lícita (Art 14) y atenta contra la propiedad privada (Art 17)” , expresó Espert este lunes desde las redes sociales.

“Mas que plan platita, es el plan darle on and on a la impresora de billetitos del BCRA”, remató el economista en su mensaje, criticando la medida anunciada por Massa de otorgar una suma fija de $60.000 a trabajadores.

De acuerdo a la interpretación de José Luis Espert, en el Estado no hay dinero para sostener una suma fija sin emitir billetes desde el Banco Central, algo que viene cuestionando desde hace tiempo.

pesos-salarios Depositphotos

Qué dicen los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional citados por Espert

En la Constitución Nacional, el artículo 17 expresa: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie”.

En cuanto al artículo 14 expresa claramente la propiedad privada: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.