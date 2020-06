De Sousa reveló ataques a familiares, persecución a ejecutivos y las maniobras del macrismo para apropiarse de las empresas

Detenernos fue un requerimiento de Macri" (Fabián De Sousa)

“Algunos funcionarios del Ministerio de Justicia han contado que la acción de detenernos fue decisión de Mauricio Macri, a través de (Germán) Garavano y (Julián) Ercolini", dijo De Sousa en declaraciones a Radio 10.

Espionaje ilegal y persecución

“Teníamos algunos comentarios que nos daban de pensar que nos estaban espiando”, contó Fabián de Sousa respecto al seguimiento en la cárcel de Ezeiza.

“Cuando a uno lo iba a visitar su familia era una violación a cualquier derecho”, sostuvo y agregó que “desde que fui detenido, hasta que recuperé mi libertad vivimos muchas situaciones extrañas de acoso y persecución”.

"En la puerta del penal les robaban los celulares, de los autos, a las personas que venían a vernos”, dijo y sostuvo que “no espiaban a nosotros directamente pero sí a nuestro entorno”. “A mi mujer la han acosado y se le presentaron en casa a la medianoche para asustarla”, reveló.

“Tengo un amigo al cual para robarle el celular le pusieron un arma en la cabeza, era lo único que querían”, reveló.

"Tengo un montón de gerentes que cuando empezaban las reuniones les preguntaban si habían ido a ver los presos y los contrastaban con la información que tenían, y recomendaban que no vayan a vernos, lo amenazaban con infinidad de causas judiciales".

El “plan táctico” de la AFIP

“La AFIP tuvo el mismo rol de persecución que la AFI”, afirmó De Sousa y sostuvo que ese plan estaba definido desde la Fundación Pensar, y que Jaime Mecikovsky fue el encargado del armado de causas tributarias sobre las empresas del grupo.

“Nuestras detenciones no tienen nada que ver con la documentación que figura en el expediente. Me gustaría que alguien me dijera cuál es mi delito”.

“Además de la detención era la destrucción del Grupo, que en ese momento daba trabajo a 30 mil personas”.

“Nosotros resguardamos las compañías. En ese asesoramiento del señor Nicolás Caputo, que escapa como una rata, el señor no dice que nos aconsejaba que rápidamente nos vayamos en Sudáfrica porque no había extradición con la Argentina”.

La quiebra de Oil Combustibles

“A Oil la paran en febrero 2018 por imposibilidad de poder acceder al petróleo. Cuando nosotros nos fuimos en octubre de 2017 dejamos la compañía operando, con stock para poder mantenerse por 60 días tanto en refinación como en abastecimiento de la red, y en febrero de 2018 se produce el corte de la cadena de abastecimiento de petróleo”.

“Ahí hacen dos operaciones muy raras, que algún día si hubiese una justicia independiente, si la justicia comercial hubiese cumplido con el objetivo de salvar a las empresas, seguramente hubiese evaluado que hay dos compras de barcos de petróleo en condiciones totalmente diferentes a los procesos a los que desarrollaba la compañía, y ese petróleo que se compra a brokers internacionales no están en capacidad de ser procesados en la refinería”.

“Cuando acceden a ese petróleo con alto volumen de mercurio, tienen precio de remate porque son muy difíciles de trabajar. Entonces, cuando entra se producto a la refinería, no se puede procesar y la compañía se queda sin fondos para seguir comprando otro petróleo que permita abastecer el proceso de refinación”.