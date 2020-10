Espionaje M: Carlos Kirchner apuntó a la AFIP, la UIF y la OA macrista

Según un escrito presentado ante el juez Juan Pablo Augé, para la defensa se produciría una relación entre las actividades de espionaje ilegal investigadas y “los posibles recipiendarios de tal información ilegalmente obtenida, ya que podría haberse producido, no solo en la oportunidad del encierro carcelario del suscripto, sino también posiblemente con anterioridad, y en orden a alimentar presuntas evidencias concernientes a otras causas en las que estuviera imputado”.

Se refirió puntualmente a la AFIP, UIF, y la Oficina Anticorrupción de la gestión macrista que podrían haber sido “quienes se sirvieron” de la información ilegal, según dice la presentación para ser tenido por querellante.

“Lejos de ser esto una conjetura, la verificación de la existencia de un listado que me ubica como una de las personas investigados e incluso y al estilo de un sistema tipo Gestapo, me identifica con un color en un supuesto semáforo y además señala a una persona con una suerte de nombre de guerra quien sería el encargado de llevar a cabo tal accionar , comprueba por si solo el carácter de particular ofendido”, dice el escrito presentado por Carlos Kirchner.

Kirchner estuvo detenido en el penal de Ezeiza entre el 22 de diciembre de 2017 y octubre de 2019, en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la obra pública, por el que está actualmente siendo sometido a juicio.

El juez Augé lo aceptó como querellante “dado que surgen elementos probatorios que lo harían parte ofendida”.