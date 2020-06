Acuerdo en Olivos para endurecer la cuarentena en AMBA

La decisión de endurecer la cuarentena en el área metropolitana donde habitan más de 14 millones de personas expone a Fernández, Larreta y Kicillof a un desafío social empírico de dudoso cumplimiento. Hasta la reunión de esta tarde, en la jefatura de Gobierno porteño desaconsejaban el regreso a fase a 1 justamente en base a la política sanitaria de los hechos consumados: el virus ya tiene circulación comunitaria a pesar de que se decrete un mayor nivel de encierro. Pero en la reunión de esta tarde, por primera vez Larreta se mostró de acuerdo en endurecer el aislamiento a partir del 28 si los índices siguen subiendo hasta el próximo jueves.

Los mayores controles en el transporte público, sumada a la baja de los permisos de circulación para trabajadores no esenciales, no lograron aplanar la curva de contagios. La principal preocupación está ahora enfocada en el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. En provincia de Buenos Aires se llegó al 60% y en la Ciudad ya se pasó el 45%. Antes de la reunión, Kicillof subrayó: "Hay un crecimiento muy fuerte de la curva de contagios, sigue la velocidad de duplicación y no importa cuando hagamos si la enfermedad sigue progresando". "Si esto sigue expandiéndose a los cordones de conurbano, no hay sistema que aguante", afirmó el gobernador bonaerense.