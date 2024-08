Federico Sturzenegger, duro contra Mauricio Macri: "Lo que no logró en 4 años, Milei lo hizo en un mes"







El ministro de Desregulación y Transformación del Estado apuntó contra su exjefe político. "Yo discrepo radicalmente", señaló.

Federico Sturzenegger apuntó contra Mauricio Macri. Reuters

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó las declaraciones de su exjefe político Mauricio Macri, en el marco de la reaparición pública que encabezó el pasado jueves durante un acto en La Boca.

“Yo discrepo radicalmente... (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible...”, sostuvo, y agregó: “Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

El exfuncionario de Cambiemos sumó: “El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años; si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión”.

Otros tiempos. Federico Sturzenegger junto a Mauricio Macri. Otros tiempos. Federico Sturzenegger junto a Mauricio Macri. “¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!”, enumeró en una extensa entrevista con Radio Mitre.

