Federico Sturzenegger destacó en París el crecimiento de las exportaciones y defendió el rumbo económico

Ante inversores en la OCDE, el ministro expuso los pilares del programa oficial y señaló oportunidades en energía y minería. Sostuvo que las ventas externas avanzan cinco veces más rápido que el PBI.

Federico Sturzenegger expuso en la OCDE sobre el programa económico argentino y las oportunidades de inversión en energía y minería. (Foto: archivo)

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , defendió el programa económico del Gobierno durante su participación en Argentina Week en París . En una exposición en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó el papel de las exportaciones y vinculó las oportunidades de inversión en energía y minería con los cambios regulatorios impulsados por la gestión.

“Después de 12 años de estancamiento, Argentina volvió a crecer, y lo más interesante es que ese crecimiento lo lideran las exportaciones”, afirmó ante los asistentes.

Según planteó, las ventas externas crecen cinco veces más rápido que el PBI , una dinámica que consideró central para sostener la expansión. Su argumento fue que el mercado interno tiene un límite, mientras que la demanda mundial permite ampliar las posibilidades de desarrollo.

El funcionario atribuyó el impulso del sector energético a la eliminación, durante los primeros días de gobierno, de una disposición de la ley de hidrocarburos que permitía la intervención política sobre el precio de exportación.

“Teníamos los recursos, pero nadie invierte en un país donde el precio lo fijan los políticos”, sostuvo. En el caso de la minería, señaló a la reforma de la ley de glaciares como otro de los cambios que, a su entender, abren oportunidades para la llegada de capitales.

La presentación también incluyó ejemplos de las 17.000 desregulaciones que el ministerio informó haber realizado desde el comienzo de la gestión. Entre ellos, mencionó la habilitación de internet satelital al décimo día de gobierno, un servicio que, según indicó, actualmente utilizan tres millones de argentinos.

Además, destacó la autorización para importar maquinaria usada, por su importancia para la minería, la perforación y la actividad agropecuaria. En materia financiera, señaló que las emisiones en el mercado de capitales por montos inferiores a u$s140 millones dejaron de requerir autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los cuatro pilares del programa económico

Sturzenegger organizó su exposición alrededor de cuatro ejes: equilibrio fiscal, desregulación, respeto a la propiedad privada y apertura comercial. Sobre las cuentas públicas, aseguró que Argentina integra el grupo de cinco países con más de diez millones de habitantes que registran superávit. Atribuyó ese resultado a una reducción del gasto superior a cinco puntos del PBI, sin aumentos de impuestos. “Para el Presidente es innegociable”, remarcó.

Al referirse a la desregulación, sostuvo que el país fue el que más posiciones avanzó en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation en 2024 y 2025. También afirmó que durante esos dos años se registró el mayor incremento de productividad desde la década de 1980.

El ministro vinculó la protección de la propiedad privada con la solidez fiscal y reconoció que la apertura comercial todavía tiene un largo camino por delante.

Milei se reunió con Macron y el superávit estuvo en la agenda

La exposición se enmarcó en la visita oficial de Javier Milei a Francia, acompañado por funcionarios nacionales, empresarios y 13 gobernadores. Este jueves, el mandatario mantuvo una reunión de unos cuarenta minutos con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, con las inversiones energéticas y la inteligencia artificial entre los temas abordados.

Después de la bilateral, empresarios y gobernadores participaron de un encuentro con autoridades y representantes del sector privado francés. Allí surgieron preguntas sobre cómo sostener el superávit de las cuentas públicas argentinas y sobre el ajuste, en un contexto en el que Francia impulsa recortes presupuestarios.

La agenda también incluyó anuncios empresariales. TotalEnergies comunicó una cartera de proyectos por casi u$s10.000 millones para ampliar su producción de petróleo y gas en Argentina. Por su parte, Eramet ratificó su interés en expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una posible inversión adicional de unos u$s350 millones, sujeta a una decisión final de inversión.