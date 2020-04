Todavía hay 20 mil argentinos varados en el exterior: Gobierno aseguró que los traerá "como sea"

"Estarán lejos o cerca, pero los vamos a sacar a todos como sea", enfatizó Solá. Según los datos que maneja la Cancillería, ya retornó el 90 por ciento de los argentinos varados.

Solá dijo que los nacionales están regresando a un promedio de 400 por día y precisó que "los cónsules tienen la orden" del Gobierno de llevar adelante un programa de atención a los argentinos varados en el exterior.

REPATRIADOS II.JPG Descienden argentinos repatriados desde Brasil, en el TC-52 de la Fuerza Aérea Argentina. Imagen: Télam

"Hemos puesto más de 500.000 dólares en casi 5.000 argentinos y los cónsules deciden quiénes están en condiciones" de recibir esa ayuda, indicó.

Además, explicó que los diplomáticos otorgan las ayudas "por edad, por dependencias de medicinas o porque tengan una situación económica" compleja.

"Le pedimos a los cónsules que tomaran su propio criterio y eso lo estamos siguiendo, seguramente se va a ampliar hasta que no lleguen todos de vuelta, porque hay gente que requiere ayuda y estuve sacando a los que estaban en peor situación", explicó.

Según un relevamiento de Cancillería, las ciudades donde se viven las situaciones más complicadas son Madrid, Miami y México DF, porque es donde queda "bastante gente por retirar".

"Cancún también, pero tiene vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas. Además, se está desagotando Punta Cana. En México, el tema es que no tenemos vuelos regulares nuestros. Y se cayeron vuelos de otras compañías. A Madrid va ahora Aerolíneas Argentinas. En México estamos tratando de que venga un avión", enumeró Solá.

REPATRIADOS III.JPG Descienden los argentinos repatriados desde Brasil en el TC-52 de la Fuerza Aérea Argentina. Imagen: Télam

En un balance de la situación, el canciller evaluó que "se desagotó muchísimo todo lo demás: después que se estableció el cierre de los vuelos regulares el 17 de marzo, volvieron 67 mil".

"Los 20 mil que aún no regresaron van a protestar pero uno de los inconvenientes es que algunos están muy lejos: hay más de 3.000 en el sudeste asiático, entre Tailandia, Indonesia, la India, Filipinas y Japón", mencionó.

El tema central es que "no solo no tenemos aviones en esos destinos, sino que muchas aerolíneas saben que pueden entrar 400 por día, pero venden un vuelo, lo arman y cuando lo tienen armado dicen que no tienen pista. Es casi una estafa", dijo Solá.

"Nosotros vamos usando el cupo de los 400 pasajeros por día como podemos; si la gente se aglomera en un lugar, hay que desagotar ese lugar: nos pasó con San Pablo, Santiago y Panamá, donde se agrega y se agrega gente", expresó.