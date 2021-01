Píparo insistió ante fiscal con que el atropello se trató de un accidente

Martín de Vargas, abogado de uno de los jóvenes atropellados, explicó que en su declaración la legisladora y funcionaria municipal “incurrió en muchas contradicciones que no coinciden con los elementos aportados a la causa”.

Al salir de brindar su testimonio, Píparo insistió con que su marido “es una persona incapaz de dañar a alguien” y que “en todo momento sentimos riesgo de vida, en todo momento quisimos escaparnos de ese riesgo porque las personas que nos siguieron nunca depusieron esa actitud de violencia”.

“Nunca nos permitieron parar. Nosotros fuimos quienes paramos ante la presencia de la Policía y el control municipal”, dijo la diputado y aseguró que en el expediente “quedó confirmado que están todas las llamadas al 911”, las del robo y las que ella hizo cuando iban detrás de los motociclistas que pensó que le habían robado.

“Las cosas no son como ella las relata y por eso si la fiscal no lo hace de oficio mañana vamos a radicar una denuncia por falso testimonio”, detalló Vargas y dijo que “la forma en la que describe la maniobra de las motos no coincide con los videos e insiste en que es un accidente y que intentaron evitar una emboscada frente a sujetos peligrosos aunque no vieron armas”.

“Hubiera sido grato que se preocupara por el estado de las víctimas y le pidiera disculpas”, se quejó el abogado.

Píparo denunció haber sido asaltada por “motochorros” la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16 de La Plata cuando iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora se dirigía con su esposo para hacer la denuncia en su Fiat 500L negro con techo blanco y al ver motociclistas pensaron que eran los delincuentes y así embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar dejando dos heridos. El 9 de enero y a pedido de la fiscal Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido como acusado del “doble homicidio en grado de tentativa” de estos motociclistas y en su indagatoria dijo que “lo que pasó fue un infortunio y un accidente”, que “jamás” quiso “lastimar a nadie”, y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” pero “no enojado” ni alcoholizado. Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a “toda velocidad” y embistió “de lleno” a las víctimas, y que no se advirtió “ninguna maniobra de esquive”.