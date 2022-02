FMI: analizan cambio a jubilaciones de jueces

Las palabras de Fernández respondieron a las versiones periodísticas que afirmaban que el acuerdo con el organismo multilateral de crédito encubría una reforma jubilatoria. “Todos los días uno tiene que luchar contra la mentira instalada. Tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplir”, dijo y añadió que el Gobierno del Frente de Todos lucha por “ordenar” una “economía desquiciada” dejada por el macrismo, “con una inflación muy alta y una deuda como nunca tuvo la Argentina, tomada con una irresponsabilidad increíble”.

En la misma línea, el ministro de Economía, Martín Guzmán, también aseguró que el acuerdo con el FMI no incluye una reforma jubilatoria, pero sí un “estudio focalizado en los regímenes especiales”. “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, sostuvo el funcionario.

En su cuenta de Twitter, Guzmán señaló además que “se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”. Esa Ley estipula los alcances del régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación.

En el mismo sentido se expresó Alberto, quien aseguró que el acuerdo con el FMI no plantea una reforma previsional, sino una revisión de los “regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero creo que deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores”.

“No es el tema de los docentes”, aclaró el jefe de Estado, al referirse a una nota periodística que señalaba que las revisiones se realizarían también sobre los maestros.

Según trascendió, el Poder Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario a tener listo un estudio sobre la sustentabilidad del sistema previsional.

Fernández dijo creer que se está “viviendo un tiempo bisagra” luego de la pandemia de la covid-19, pero señaló que durante los dos años en los que el coronavirus acapara la atención de todos, su administración hizo “infinidad de cosas”, como el gimnasio que hoy se inauguró en Santa Clara del Mar. “La Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas y 100 mil viviendas en todo el país y esto empezó a suceder en medio de la pandemia”, puntualizó. También hizo referencia a los incendios que afectan a la provincia de Corrientes y calificó esa situación como “una tragedia”. Al respecto, dijo que el Gobierno nacional puso todas sus fuerzas para ayudar: “Lo que es verdad es que no escribimos Twitter con eso, no hacemos publicidad con eso, pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, todos nuestros hidrantes, hemos mandado todos los helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todas nuestras fuerzas de seguridad”. “La Argentina es una, no hay una Argentina de centro y una periferia. Hay argentinos que necesitan que Argentina se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro”, remarcó.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Fernández hizo referencia a diversas obras para la región de la Costa Atlántica y recordó que en los cuatro años que precedieron a su gestión “se hicieron 17 kilómetros” de la Ruta 11 y que la gestión del FdT realizó “158 entre la ruta 11 y la 56 que une con la ruta 2”. “Esa ruta va a llegar acá. Esa ruta no sólo tiene un sentido turístico sino un propósito productivo. Para nosotros, el campo es un elemento central para que la Argentina crezca y lo hemos pensado siempre”, subrayó.

Previamente, el intendente local, Jorge Paredi, había subrayado la necesidad de convertir en autovía los 70 kilómetros de enlace entre Santa Clara y Villa Gesell. “Tenemos un Gobierno que está tratando de resolver los problemas”, dijo el jefe comunal y sostuvo que en el interior de la provincia “está la clave para el desarrollo”. La obra inaugurada ayer fue reactivada en abril de 2021 tras estar paralizada en los cuatro años de la gestión Cambiemos, entre 2015 y 2019, y la finalización de los trabajos implicaron una inversión de 150 millones de pesos y la generación de 120 empleos directos.

El polideportivo de la comuna, según se informó, beneficiará ahora a las más de 18 mil personas que viven en 11 localidades de la región. En el Parque Municipal “El Diego” se construyó un espacio público de 1.500 metros cuadrados para distintas actividades deportivas, que incluye una cancha de básquet de 420 metros cuadrados, a la vez que las instalaciones también serán utilizadas por el Centro de Educación Física del partido, que no tenía sede en el área costera, y estará a disposición de los colegios.