La Libertad Avanza lanza un plan en Provincia para formar dirigentes propios con el foco puesto en 2027

El encuentro se realizará en el partido de Suipacha. Lo encabezará Sebastián Pareja, titular de la filial bonaerense del partido.

La Libertad Avanza acelera su expansión territorial en la provincia de Buenos Aires . Con la mirada puesta en la conquista de la gobernación en 2027, el partido que a nivel nacional conduce Karina Milei busca profundizar en la formación de nuevos cuadros dirigentes, un activo que escasea en el ámbito libertario y que aspiran a desarrollar en el seno de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).

Tal como informó Ámbito , la tropa bonaerense libertaria que conduce Sebastián Pareja, alfíl de “El Jefe” en la Provincia, llevará a cabo este sábado 25 de abril una jornada de actividad política en Suipacha, donde el plato fuerte será el lanzamiento del programa 2026 de EFDAP.

La actividad comenzará a las 9 y se extenderá durante toda la jornada. A la cita están convocados legisladores, concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y distritales, y equipos técnicos de los 135 municipios bonaerenses , terrenos en los que LLA ya tiene presencia pero que aspiran a ampliarla para disputar la centralidad .

Mediante un comunicado, LLA PBA remarcó que la apertura estará a cargo de Pareja, diputado nacional y director honorífico de EFDAP. Estará acompañado por la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y por el senador provincial Luciano Olivera.

Según señalaron fuentes del espacio a este medio, la presencia de Javier Milei y Karina estará supeditada al espacio en sus agendas. Si bien aseguraron que suelen participar cuando el tiempo lo permite, aclararon que su eventual presencia en esta oportunidad dependerá "de múltiples factores que a veces no están bajo su control”.

Desde el partido señalaron que el objetivo del programa es “consolidar la organización territorial y fortalecer la preparación de los equipos con el objetivo de Gobernar la Provincia en el 2027”. La iniciativa apunta a consolidar al partido como “una alternativa real frente al modelo actual”, con eje en “la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito”.

Durante la jornada se desarrollarán capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal, anticiparon desde LLA PBA.

El cierre del encuentro está previsto para las 17 y estará encabezado por Niveyro y Pareja, con un mensaje centrado en la formación política y la “batalla cultural” como ejes del desarrollo del espacio en la provincia.

El ciclo 2026 incorporará nuevos contenidos vinculados a comunicación, liderazgo y oratoria, técnica legislativa y transformación de los sistemas de salud y educación, ampliando el alcance del programa que el año pasado capacitó a más de 4.000 dirigentes bajo la consigna “conocer para legislar”.

karina milei, javier milei, sebastián pareja y patricia bullrich.png Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

La pureza de cuadros dirigenciales y la profundización libertaria en PBA

El despliegue en Suipacha ocurre en un momento de redefiniciones en el seno del Gobierno y de una fuerte interna en el espacio libertario entre Karina Milei y Pareja frente a Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo. La formación de nuevos dirigentes busca evitar las fugas de legisladores que marcaron los primeros años del espacio y asegurar la "pureza".

Con Pareja ratificado como el principal armador de Karina Milei en el distrito, LLA busca formar nuevos cuadros dirigenciales que le permitan al partido hacer frente a la capilaridad del peronismo bonaerense. La Escuela de Formación libertaria se convierte así en el brazo ejecutor de una estrategia que apunta a reformar el mileismo como corriente ideológica.

El objetivo, tal como señalaron desde LLA PBA, es competir contra el peronismo de Axel Kicillof por la gobernación el próximo año. Tras la salida de quien era un número puesto para esa tarea el año pasado, José Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado, LLA se vio obligado a poner en su lugar a Diego Santilli, proveniente del PRO, lo que evidenció la falta de dirigentes propios con el apoyo popular suficiente para ganar elecciones.

Luego de su triunfo en octubre, Santilli fue designado por Milei como ministro del Interior. Desde entonces, debió negociar con los gobernadores los votos para aprobar los proyectos de reforma laboral y de baja de imputabilidad. Su candidatura a gobernador por los violetas aún no está asegurada, pero aparece entre los nombres posibles. Mientras tanto, LLA trabaja finamente para formar a futuros cuadros, con una mirada que va más allá del 2027.

El encuentro del sábado tendrá lugar también en medio de una agenda nacional marcada por los escándalos judiciales de $LIBRA, ANDIS y las recientes derivas del caso Manuel Adorni. El jefe de Gabinete enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo puso en el centro de las críticas y que obligó al Gobierno a evaluar desde su continuidad hasta su eventual candidatura a jefe de Gobierno de CABA en 2027.