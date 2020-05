Fracasó intento de sesión opositora

A pesar del movimiento, el Frente de Todos ya tiene blindado cualquier tipo de DNU. La cómoda mayoría del Senado -que preside Cristina de Kirchner- impide la derogación de estas normas. Para llegar a esa instancia, deben ser rechazadas por ambas cámaras.

Durante el debate, el especialista jurídico del PRO, Pablo Tonelli, advirtió que la estrategia K fue la de “alterar de manera sustancial el sistema de división de poderes” para “transferir al Ejecutivo una atribución del Congreso”.

Además, dejó claro que la ley de administración financiera, en su artículo 39, expresa que el Ejecutivo “podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de Presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”, y que éstas deberán ser comunicadas al Congreso con los argumentos correspondientes.

El PRO no se olvidó de los tres diputados que se alejaron del macrismo ni bien asumieron: Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia. “Hoy están jugando en otro lado de una manera muy particular”, aseguró Waldo Wolff. Seguido a ello, los radicales Gustavo Menna y Luis Petri reforzaron los fundamentos jurídicos de Tonelli, y también hablaron de “fracaso de la institucionalidad” y de un “Congreso periférico, con el entretenimiento de las sesiones telemáticas”, respectivamente.

Los últimos dos oradores fueron los jefes del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Mario Negri, respectivamente. El primero dijo que “el único ‘patrón’ que tenemos es el 41% que nos votó”, y disparó: “Este interbloque no votó el freno a movilidad como sí hicieron otro y no vamos a estar tirando piedras”.

Ritondo solicitó también que los diputados declarados anti-K -en total, son 138, versus los 124 presentes ayer- que no aportaron quorum “den respuesta a votantes y digan por qué no están acá”. En tanto, Negri, como titular del interbloque, dejó entrever que si la oposición “entrega facultades no queda nada, salvo extorsión de por medio”.