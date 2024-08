Fuerte cruce en Diputados: Cecilia Moreau tildó de "machirulo" a Martín Menem

La diputada de Unión por la Patria apuntó contra el presidente de la Cámara baja luego de que no la mirara al pedir la palabra.

La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau protagonizó un tenso cruce en la Cámara baja luego de tildar al presidente del cuerpo, Martín Menem , de "machirulo" luego de que no la mirara cuando había pedido la palabra.

"Cada vez que levanto la mano para pedirle la palabra, no me mira. Le pido que mire al recinto ", reclamó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

"Me parece bastante machirulo no mirarme a mí y a otras diputadas", remató la legisladora de Unión por la Patria.

Rápidamente, Menem respondió y se excusó: "Hago lo que puedo y tengo el mismo respeto por los 256 diputados de esta cámara y a veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo".

Tensión en Diputados por la visita de libertarios a represores en la cárcel

Luego de este cruce, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño pidió tratar una cuestión de privilegio para repudiar a los legisladores libertarios que visitaron a Alfredo Astiz y a otros represores de la última dictadura militar que se encuentran presos en el penal de Ezeiza. "No queremos ser cómplices de esto y que se trate inmediatamente", argumentó el dirigente del PTS.

Sin embargo, Menem rechazó el pedido y alegó que ya estaba aprobado el plan de Labor Parlamentaria que dejaba para el final de la sesión las cuestiones de privilegio.

Cecilia Moreau salió en defensa del diputado de izquierda y señaló: "El planteo de la izquierda está estipulado en el reglamento. No se equivoquen con las cuestiones de privilegio. A nosotros no nos van a limitar. Las cuestiones de privilegio no solo tienen que ver con nuestros fueros sino con las posiciones políticas de los diputados y diputadas".

"Intentar suspender las cuestiones de privilegio en el transcurso de la sesión y a lo largo de la sesión es una forma más de acallar el pensamiento y el accionar de los diputados", enfatizó.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, remarcó que su par de bancada, Silvia Lospennato, ya planteó que el debate sobre la visita a genocidas se canalice en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

"Discutamos los temas importantes, pero cuatro personas no no van a volver locos en esta sesión", chicaneó al grupo de diputados de izquierda.

Finalmente intervino el diputado kirchnerista Hugo Yasky, quien alzando la voz instó a no "ocultar la mugre debajo de la alfombra", por lo que pidió que se vote la "creación de una comisión especial investigadora" para analizar la conducta de los seis legisladores de La Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza.

Ante las distintas insistencias, Menem terminó cediendo y sometió a votación la moción de orden del Frente de Izquierda.

De todas formas, la votación nominal de la moción de Del Caño resultó rechazada con 112 votos positivos, 113 negativos y cuatro abstenciones.