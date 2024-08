Lilia Lemoine rompió en llanto en Diputados al recordar que fue víctima de violación

diputados lilia lemoine conto que fue violada hace 18 años

En línea con eso agregó: "Cuento los detalles para que entiendan por un momento lo desagradable que es para una mujer tener que contar todo esto y que después en los medios te traten de loca, de drogadicta o de prostituta".

"A mí, teniendo 26 años, los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de apellido Pettinato (Roberto), porque en el programa del queridísimo Mauro Viale nos dio lugar en su programa, mi madre hizo un comentario desafortunado”, recordó la diputada oficialista.

Además, contó que conserva una botella de agua que el violador usó para tomar como prueba genética: “Yo no sé si sirve o no sirve, pero cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores”.

En otro pasaje de su exposición, Lemoine relató: "Hay una madre acá que hace 21 años está esperando que se esclarezca el asesinato de su hija". "Y cada vez que lo contamos el dolor vuelve, pero más duele escucharlos a ustedes burlarse de nosotras en nuestras caras", expresó.

Asimismo amplió: "Burlarse de las mujeres que salieron adelante, que buscan salir para adelante. Hay algunas que no van a poder porque no están más".

Visiblemente conmovida, la libertaria exclamó: "Sálvennos la vida, aprueben el Registro. Mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo".

"Hoy de todos modos un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes y los culpables van a seguir siendo culpables, pero la Justicia al menos con esta ley va a tener la posibilidad de salvar vidas", siguió, emocionada, Lemoine.

Más adelante, la diputada recordó: “Mi padre creo que sufrió todavía más que mi madre, porque mi madre también había sido víctima de violación y podía empatizar y decir yo también lo sufrí, y entenderme, acompañarme en el lugar de la igualdad. Mi padre se sentía impotente por no haber podido defenderme aún siendo comisario retirado de la fuerza de la Provincia".

Y en línea con eso agregó: "Ese mismo día hice todas las denuncias correspondientes, me revisaron tres ginecólogos, me violaron tres veces en un día, cuatro. Mi padre, siendo hombre, lo sufrió terriblemente”.

La diputada dudó de la eficacia de algunas políticas de género: “Los cantos, los hashtags, los bancos de colores pueden generar conciencia, pero no atrapan a los criminales. Y a un violador, aunque le hagas hacer un curso de la Ley Micaela, va a seguir violando".

Y finalmente concluyó: "El único medio para prevenir que un violador, que nunca se cura, es que tengan miedo de delinquir, hay que subir el costo de delinquir, necesitamos que los violadores y los asesinos vayan presos. Necesitamos que ellos vayan presos y nosotras podamos caminar tranquilas por la calle”.

Diputados aprobó la ampliación del Registro Nacional de Datos

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich que fue aprobado en Diputados busca ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos para potenciar la identificación de autores de todo tipo de delitos. Ahora resta su aprobación en la Cámara alta.

WhatsApp Image 2024-08-14 at 16.16.20 (1).jpeg La ampliación del Registro Nacional de Datos fue aprobada en Diputados con 146 votos positivos, 87 rechazos y ocho abstenciones.

La iniciativa obtuvo 146 votos positivos, 87 rechazos y ocho abstenciones, y modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que obligaba a la Justicia a obtener muestras genéticas de agresores sexuales.

No obstante, el registro contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena, sin que se especifique un plazo para la conservación de esas muestras.

Asimismo, buscan que el Registro comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos con un plazo de almacenamiento de cuatro meses.

Además, ya no haría falta que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal la Justicia debe obtener la muestra genética, aunque este punto será materia de discusión en la votación en particular.