Gabriela Cerruti descartó que el juicio político a la Corte Suprema impacte en el dólar blue

En ese sentido, Cerruti descartó que que la suba del dólar esté en línea con el proceso político por el posible juicio a la Corte. Aun así, remarcó que "relacionar una medida que está prevista en la Constitución, como es el juicio político, a la suba del dólar blue, puede tener algo en común: Los que quieren que no haya juicio político y quienes quieren que suba el dólar buscan que se genere un clima de incertidumbre".

Vanesa Siley Juicio Político.jpg Fuente: Twitter @vsiley

"Estos pueden crecer en el odio, en la incertidumbre, en la sensación de la gente que generar intranquilidad", reflexionó la portavoz aunque aclaró que "una cosa no tiene que ver con la otra". "El proceso político se está desarrollando de la manera que se tiene que desarrollar y el Gobierno lo sigue atentamente porque fue una iniciativa del Presidente y junto con una cantidad gobernadores la de llevar a juicio político a la Corte Suprema, por la intromisión que todos sabemos, en el Poder Legislativo y en el poder Ejecutivo", sintetizó Cerruti.

En referencia a si el Gobierno está pensando medidas para apuntar a la suba del dólar paralelo, la portavoz indicó que "el dólar blue es una masa muy pequeña ligada a movimientos especulativos que suelen tener mucho impacto" en esa divisa paralela, pero que no está ligada "a la economía real y mucho menos a la macroeconomía". De todas formas, aclaró que esto "no quiere decir que no preocupe al ejecutivo, porque puede tener repercusión en otras cosas, como formadores de precios especulado con eso y, en consecuencia, alguna influencia en la inflación".

dolares.jpg

El dólar blue subió $2 y cerró a $385 para la venta este jueves 26 de enero. Así marcó un nuevo récord nominal por tercer día consecutivo, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, este jueves se realizó el debate en la comisión de Juicio Político de Diputados, para resolver si se abre el proceso de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema. El proyecto fue impulsado por Alberto Fernández con el apoyo de un grupo de gobernadores ya que consideraron que los magistrados tuvieron un "mal desempeño" en muchos de sus fallos.