Gerardo Morales aseguró que reestablecerá "el orden" en Argentina

P12 - Gerardo Morales _opt.jpeg Gerardo Morales

Morales no tardó en responder y lo apuntó por el episodio de "vacunación VIP" durante la pandemia del Covid-19: "Sí, me parece muy bien que Verbitsky me tenga miedo, porque voy a ordenar el país de verdad, en mi gobierno él no sería un vacunado VIP, entre otras cuestiones. La verdad de este nefasto personaje podemos esperar cualquier cosa, y es lógico que prefiera a (Javier) Milei, seguramente se debe sentir más cómodo con alguien que nunca ha dado muestras de gestión o ha tenido la experiencia de gestión".