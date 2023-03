Gerardo Morales: "Le estoy pidiendo a nuestro bloque que aprobemos las leyes de GNL, movilidad eléctrica, hidrógeno verde y agroindustria"

Gerardo Morales: Más allá de la crisis, hay cosas que están pasando. En Vaca Muerta están pasando cosas impresionantes, con el litio y con el cobre también. La política tiene que tener la responsabilidad de acompañar esos procesos que van a ser virtuosos y que nos van a poner en un lugar mucho mejor en los próximos cinco y diez años.

P.: ¿Cómo se podría dar ese acompañamiento desde la política?

G.M.: Yo le estoy pidiendo a los legisladores de nuestro bloque que tomemos los temas de la agenda nacional. Que aprobemos las leyes de GNL, movilidad eléctrica, hidrógeno verde y agroindustria, entre otras. Son buenos proyectos que tenemos que tratar. Cuando tengamos la ley de GNL empieza una inversión de u$s 40.000 millones en Bahía Blanca. Cuando esté lista la planta de licuefacción vamos a exportar unos u$s 10.000 millones. El negocio de la electromovilidad va a generar unos u$s 35 mil millones de dólares.

P.: ¿De qué otros factores depende que esas proyecciones se transformen en una realidad?

G.M.: De que generemos reglas claras, si vos tenés restricciones al capital, si no permitís la distribución de utilidades, si hay complicaciones para importar todo se complica más. Si eso fluye va a mejorar las condiciones pero claramente Argentina tiene un potencial tremendo.