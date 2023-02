Gerardo Morales: "Nos tratan de palomas, pero este país no sale a partir de la grieta"

Durante la campaña, aseguró que Juntos por el Cambio mostrará "un programa de gobierno estructurado, algo que no habíamos hecho en 2015" al igual que un "gobierno de coalición". Como estrategia electoral, el titular de la UCR sostuvo que "hay que dialogar con todos los sectores con los que tenemos una misma visión de país, más allá de que vayamos en fuerzas política diferentes" y ejemplificó que podrían tejer una alianza "con Schiaretti y con sectores del peronismo racional".

"Yo me inscribo en el diálogo, nos tratan de palomas por eso, pero la verdad es que este país no sale a partir de la grieta y la pelea permanente, que no le interesa a la gente y nos resta capacidad de transformar el país”, añadió y puntualizó que "los desafíos de la Argentina actual son recuperar a la gran clase media argentina a partir del trabajo, lo que pone en debate las políticas asistencialistas de los planes sociales, que no han sacado a los pobres de la pobreza". "También vamos a impulsar una gran transformación del modelo educativo en todo el país orientado a la educación para el trabajo, no es solo ya la universidad la clave del ascenso social", afirmó.

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1624482118624477185 Con la alegría y el apoyo de dirigentes y militantes radicales de todo Jujuy, celebramos la Convención Provincial 2023. La unión que logramos como pueblo nos llena de energía para profundizar la transformación en la provincia y llevarla a toda la Argentina. pic.twitter.com/E5kEqWSlgl — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 11, 2023

El gobernador de Jujuy le dio lugar a las críticas al oficialismo nacional en su discurso, refutando "las expresiones del Presidente, que dice que después de China somos el país que más ha crecido, nos muestran que habla en otro país". “No le vamos a permitir al FDT que nos hagan creer que la Argentina es inviable" ratificó y calificó a la situación económica como "un incendio que ha generado el propio gobierno con una pelea interna brutal". "Diría que este es el gobierno más incapaz y más ineficaz de la historia de la República Argentina, con un presidente que no tiene carácter”, concluyó.

Finalmente, Morales hizo hincapié en la situación provincial, detallando que “antes de fin de mes vamos a tener definido nuestro candidato a gobernador y a intendente en cada lugar, luego de una ronda de consultas que aún no ha terminado, con intendentes y dirigentes de toda nuestra provincia”. En ese sentido, subrayó que en su gestión “hicimos una gran tarea que nos permite hoy afrontar una discriminación histórica sobre la provincia de un gobierno nacional que como nunca antes, nos para todos los proyectos. Y ahí estamos generando un master plan de inversiones con recursos provinciales, mostrando que somos autónomos, que no nos arrodillamos".