María Eugenia Vidal: "Me gustaría ser presidenta"

Además de apariciones públicas, Vidal fue entrevistada por una radio de Villa María, LV 16, donde señaló que le "gustaría ser presidenta. Siento que haber gobernado con Mauricio Macri la Ciudad y también la provincia de Buenos Aires, que es el 50% del país, me dio una experiencia que puedo poner al servicio de los argentinos". Sin embargo, añadió que "no es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que crítico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1624132112738619396 Muchas propuestas, los mismos valores y un objetivo en común: ponerle límite a quienes pretenden perpetuarse en el poder, y construir futuro en Córdoba



El camino es en unidad, luchando por el cambio, @rodrigodeloredo @ljuez @marioraulnegri @SoherElSukaria pic.twitter.com/kZgq08hFsj — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 10, 2023

Sobre la cantidad de candidatos de su coalición, consideró que "la competencia es buena porque eso nos hace mejores" y que "somos parte de un equipo: Patricia, Horacio, Mauricio, yo". Al mismo tiempo, ató su potencial candidatura a la decisión del ex presidente: "Si Mauricio compite yo no voy a hacerlo", argumentando que "tiene un liderazgo sobre Patricia, sobre Horacio y sobre mí. Nos ha dado lugar a todos para que crezcamos".

También se refirió al lanzamiento de Elisa Carrió como precandidata para las PASO. "Me parece válido, ella es líder de un partido, tiene que tomar decisiones sobre qué va a hacer su partido y está bien que se presente como candidata, representa a su partido dentro de la coalición", sostuvo.

La ex gobernadora de Buenos Aires sumó críticas contra la gestión del Frente de Todos, señalando que "el Presidente está en un cumpleaños, está en otro país, no vive la realidad que viven los argentinos, y eso es grave, no solo por que no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente, no ve y lo que no le importa".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1623470509739372547 Somos mayoría los que defendemos a los que trabajan y a los que dan trabajo. Somos mayoría los que queremos progresar



Gracias Córdoba!! NO ESTÁN SOLOS pic.twitter.com/q9J0DJxT7T — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 8, 2023

Finalmente opinó sobre la medida de su sucesor, Axel Kicillof, de reformar el sistema educativo secundario. "No es la primera medida que toma el gobernador que tiene que ver con degradar aún más nuestro sistema educativo", aseguró y añadió que "esto se suma a los dos años de escuelas cerradas, se suma a la decisión en el invierno pasado en donde los días que hay menos de 10 grados, las escuelas pueden abrir a media mañana, se suma a una serie de decisiones que lo único que hacen es profundizar un problema que tiene todo nuestro sistema educativo y es que nuestros hijos no aprenden", agregó.

"La mitad de los chicos que van a la escuela en la Argentina, no termina el secundario en tiempo y forma y de los que lo terminan no consiguen trabajo. Esto ha sido agravado por el kirchnerismo", concluyó.