La Libertad Avanza: Karina Milei explora otra alianza con el PRO en provincia de Buenos Aires

Karina Milei se pondrá nuevamente al frente del armado territorial y electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires este sábado en Suipacha donde volverá a empoderar a Sebastián Pareja en medio de la interna partidaria con las Fuerzas del Cielo. La hermana del Presidente se encamina a replicar la alianza con el PRO para enfrentar al peronismo de Axel Kicllof y el primer paso será tomar el control de los bloques de la Legislatura bonaerense.

La inminente salida de Agustín Romo de la presidencia de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense, anticipada por Ámbito en noviembre , expone el choque entre el sector de las Fuerza de Cielo, bajo el mando de Santiago Caputo, y las huestes de Pareja, titular de La Libertad Avanza a nivel bonaerense y brazo político de Karina en el territorio.

Por el momento, en la Legislatura no se registró ningún proceso administrativo para avanzar en ese sentido. El enroque de jefe de bloque se produciría con uno de los actuales vice del cuerpo, el libertario Juanes Osaba, alineado con Pareja , quien ocuparía el lugar de Romo. Osaba es de La Plata, electo por la octava sección y también cercano a Javier Milei. Publicista y armador territorial platense, pasó por el Club San Luis de esa ciudad y cuenta con la confianza del jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires.

En el camino quedó la posibilidad de entronar a Francisco Adorni, también diputado electo por la octava sección, a la jefatura de bloque de LLA. La sucesión de denuncias por enriquecimiento ilícito que padece Manuel Adorni irradió a la provincia de Buenos Aires , especialmente a La Plata, donde la Casa Rosada se vio ante la urgencia de salir a instalar un nuevo referente ante la inminencia de la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires.

Mientas en la Ciudad de Buenos Aires, Karina luce dispuesta a darle mayor volumen político a Patricia Bullrich luego de que Adorni detonara también la estrategia libertaria para posicionarlo en ese distrito, en provincia LLA podría reeditar la alianza con el PRO de Cristian Ritondo para no dividir voto frente al peronismo en la carera por la sucesión de Axel Kicillof . En ese esquema, Diego Santilli emerge como una eventual síntesis de ambos campamentos para diputar la gobernación en 2027.

El jefe de la bancada PRO viene sin embrago de cuestionar a Adorni al advertir en una entrevista que “cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación”. “Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado a la imagen del Gobierno”, afirmó el diputado. En relación a la continuidad de Adorni en el cargo de jefe de Gabinete, y de cara al informe que deberá ofrecer el próximo 29 de abril en el Congreso, Ritondo indicó que se trata de una competencia exclusiva del jefe de Estado: “El Presidente es quien designa o remueve funcionarios. Si el Presidente sostiene a Adorni, tendrá sus razones”.

Acto libertario en Provincia de Buenos Aires

En ese contexto, y en medio duna furibunda interna entre las Fuerzas del Cielo y el sector de Pareja, La Libertad Avanza presentará este sábado en Suipacha la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP), "un espacio destinado a consolidar la organización partidaria en los 135 municipios bonaerenses. La propuesta convocará a equipos técnicos, coordinadores territoriales, legisladores y dirigentes locales". El evento estará a cargo del jefe del partido en la provincia de Buenos Aires y se espera la presencia de Karina. Además contará con la participación a diputada Miriam Niveyro, quien se desempeña como coordinadora ejecutiva de la EFDAP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2045630057117536573?s=20&partner=&hide_thread=false Y, en particular, la llamada “militancia digital” de Milei es más auténtica que cualquier otra forma de militancia: está compuesta por pibes reales que opinan y respaldan al Presidente en las redes; que convencieron a sus padres y abuelos en sus casas, a sus compañeros en… — DAN (@GordoDan_) April 18, 2026

Con el objetivo de alambrar la provincia frente al sector de Santiago Caputo, la Secretaria general de presidencia instruyó a Pareja para tomar control total de los bloques en la Legislatura bonaerense. La interna entre las Fuerzas del Cielo y el sector de Pareja fue pública y explícita. Uno de los últimos episodios fue el intercambio epistolar en redes sociales entre Ramón "el Nene" Vera, armador territorial del karinismo en la primera sección, y Daniel Parisini alias "Gordo Dan" durante el cierre de campaña de Javier Milei en Rosario. Pero la semana pasada volvió a escalar a partir de la denuncia penal de Pareja a tuiteros de las Fuerzas del Cielo por "instigación al delito" tras la publicación de datos personales suyos en las redes sociales.

Por eso en La Libertad Avanza ya estaría definido el reemplazo de Romo como jefe de bloque en la Cámara de Diputados bonaerense por Osaba. El legislador oriundo de San Miguel es uno de los comisarios políticos de Santiago Caputo en la provincia y portador de los estandartes de las Fuerzas del Cielo. El triunfo de LLA en las elecciones nacionales del 26 de octubre en territorio bonaernse, con Diego Santilli a la cabeza, no sólo logró revertir la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo le había sacado a los libertarios en los comicios locales del septiembre sino que afianzó el liderazgo político de Karina, Martín Menem y Pareja en el principal distrito electoral del país.