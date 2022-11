Gerardo Morales ofrece cargo "cebollita" al PRO: "Bullrich o Larreta podrían ser vice"

GERARDO MORALES.jpeg Gerardo Morales, presidente de la UCR. @GerardoMorales

Gerardo Morales recalentó la interna de Juntos por el Cambio

En declaraciones a Radio La Red, Morales aconsejó a los dirigentes del PRO que "se relajen un poco" porque "están muy sensibles y muy tensos". Los dichos del gobernador jujeño fueron en relación a los cruces de este martes, donde hubo chispazos y entredichos en el partido que lidera la exministra de Seguridad.

Gerardo Morales defendió la unidad de JxC y redobló la apuesta ante las peleas dentro de la oposición, al considerar que una fórmula presidencial "cruzada estaría bien", poniendo a la UCR encima del PRO.

"No tengo ningún problema, me parece que hay que integrar. No tendría ningún problema con que Patricia u Horacio sean vice mío. No hay ningún problema", expresó Morales, desafiante, sobre las candidaturas del 2023.

Morales apuntó contra Larreta y las candidaturas en la Ciudad

No solamente habló de candidaturas a nivel nacional. Morales se metió en la interna de la Ciudad y volvió a desafiar al PRO. "Me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también (por la UCR) queremos hacerlo”, agregó.

“El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta). Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos", ironizó.

"Hay dirigentes de JxC que no acuerdan con tener un sentido autocrítico. Hay que comprender la realidad para no volver a cometer los mismos errores que cuando gobernamos y defraudamos a la gente. No se puede encarar un nuevo proyecto de Gobierno negando el pasado y creyéndose infalible", sostuvo Morales.

El mandatario consideró en ese sentido que algunos referentes de la coalición opositora "ni siquiera quieren escuchar que hubo errores" durante la gestión del Gobierno de Cambiemos.

"Creen que somos los perfectos y que no cometimos errores. En verdad, somos una agrupación política de seres humanos con aciertos y fortalezas, pero también nos equivocamos", agregó Morales.

El presidente de la UCR afirmó "creer" en su partido y en la continuidad de JxC, pero advirtió que si la alianza tiene que gobernar nuevamente "no podrá negar la realidad ni el pasado", concluyó.