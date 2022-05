Justicia sobreseyó a Insfrán por tramo pendiente del caso Ciccone

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue sobreseído definitivamente por la Justicia en un desprendimiento de la denominada causa Ciccone, en donde se investigaba un posible delito en la reestructuración de la deuda pública de esa provincia. En dos fallos sucesivos a los que tuvo acceso Ámbito, el juez Marcelo López Picabea, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4 estableció, luego de casi una década de iniciada la causa y tras la recolección de todas las pruebas posibles, que no hubo delito alguno en la operatoria del mandatario provincial respecto a sus gestiones ante autoridades nacionales y que tampoco existió una intermediación para tal fin, a través de la contratación como consultora de la firma The Old Fund, que tenía como cabeza visible al polémico “arrepentido” Alejandro Vandenbroele. Para la justicia, no hubo irregularidad alguna en los convenios firmados con Nación ni tampoco hubo objeciones –a lo largo de los años- de parte de ningún organismo de control. Así, no solo el acuerdo de reestructuración fue legal, según se concluyó, sino que además, por el paso del tiempo, terminó siendo cumplido en todos sus términos por parte de la provincia.