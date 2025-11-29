Gimnasia de La Plata le dio de baja el carnet de socio a Federico Sturzenegger por una deuda de 4 meses en la cuota + Seguir en









Este sábado, el club platense celebra elecciones para elegir a sus nuevas autoridades. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado - que apoyó a la lista "Usina tripera" - no podrá votar tras la decisión.

Federico Sturzenegger no podrá votar en las elecciones de Gimnasia de La Plata.

En la previa de las elecciones en el club Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo platense notificó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que su carnet de socio fue dado de baja debido a una deuda de cuatro meses en su cuota social que asciende al monto total de $105.000. Así, el funcionario quedó fuera del padrón por falta de pago ya que, tal como detalla el estatuto, su situación debía regularizarse antes del último minuto del jueves.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La consecuencia fue automática: sin estar al día, Sturzenegger perdió su condición de socio activo y, por ende, el derecho a votar en los comicios de este sábado en el Polideportivo Víctor Nethol.

Gimnasia de La Plata dio de baja el carnet de socio de Federico Sturzenegger Según consignó el medio platense 0221, el club tripero tiene un sistema en el que, tras 4 meses de mora el socio, el socio en falta entra automáticamente en situación de "renuncia". Cabe aclarar que esta es una situación temporal ya que, una vez que la deuda sea cancelada, Sturzenegger volverá a tener su status de socio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1994117754144870635&partner=&hide_thread=false Elecciones 2025 pic.twitter.com/O9WdnXRRw0 — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 27, 2025 Sin embargo, la deuda del ministro lo dejó fuera de la posibilidad de votar a las nuevas autoridades del club. Los comicios se llevan adelante este sábado y .los socios tendrán la posibilidad de elegir entre cuatro listas diferentes.

Sturzenegger apoyó en la previa de los comicios a la lista Usina Tripera, encabezada por Carlos Anacleto, con quien incluso se mostró con el candidato tripero en en un palco, donde fue insultado por los hinchas.

La relación entre Federico Sturzenegger y Gimnasia de La Plata El episodio se inscribe en un contexto especialmente sensible para la política interna del Lobo. Sturzenegger —que suma 3 años y 3 meses de antigüedad como socio — nunca terminó de ser una figura cómoda en el universo albiazul. El año pasado fue abucheado en el clásico ante Estudiantes en el estadio Juan Carmelo Zerillo y su postura a favor de la privatización de los clubes deportivos generó un rechazo persistente en sectores de la hinchada. X2Twitter.com_4586FnaerMZPXmoA_960p Sturzenegger y un clima tenso en una de sus últimas visitas a la cancha del lobo.