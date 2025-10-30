Violentos incidentes en la Asamblea de Gimnasia: la Comisión Directiva debió abandonar el Polideportivo







La Asamblea Ordinaria Anual terminó en escándalo por ataques a los dirigentes y duros reclamos por la crisis económica. A pesar de los incidentes, se aprobó el balance para habilitar un préstamo que permita afrontar las deudas del club.

La Comisión Directiva tuvo que retirarse del recinto. (Foto: Infocielo).

La Asamblea Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata debió ser suspendida este jueves tras violentos incidentes provocados por socios e hinchas que arrojaron botellas y sillas contra la Comisión Directiva, reunida en el Polideportivo Víctor Nethol. El estallido se desató en medio de fuertes reclamos por la crítica situación económica e institucional del club.

Incidentes en la Asamblea anual de Gimnasia El conflicto comenzó cuando el secretario general, Óscar González Arsac, tomó la palabra para referirse a la “mala gestión” de la institución. Sus declaraciones desataron la furia de los presentes, que comenzaron a cantar “que se vayan todos” y lanzaron objetos hacia el escenario donde se encontraba la dirigencia.

asamblea gimnasia Los hinchas presentes cantaron “que se vayan todos”. El enojo de los socios se centró en los números rojos del club, que mantiene inhibiciones para incorporar jugadores en el próximo mercado de pases, además de atrasos salariales tanto con futbolistas como con empleados administrativos.

Pese a los incidentes, la sesión fue retomada minutos más tarde y finalmente se aprobó el balance anual, con el objetivo de que la próxima conducción pueda acceder a un préstamo destinado a saldar las deudas y reducir un pasivo cercano a los 11 millones de dólares.

asamblea gimnasia 2 Gimnasia mantiene inhibiciones para incorporar jugadores en el próximo mercado de pases y atrasos salariales con jugadores y empleados administrativos. Sin embargo, una vez concluida la votación, nuevos enfrentamientos volvieron a interrumpir la jornada, obligando a la Comisión Directiva a retirarse del recinto. La tensión institucional en el club platense continúa en aumento, con un escenario económico crítico y un clima político cada vez más hostil entre los socios y la actual conducción.

Se trató de una Asamblea con asistencia récord, con más de 1.200 socios y socias presentes, lo que reflejó tanto la preocupación de la gente por la situación del club como el clima de tensión que terminó derivando en el caos general, con agresiones y exdirigentes enfrentándose a golpes de puño.