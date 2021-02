Gobierno empuja fusión de la PASO y la General (aún se negocia)

"Hay tres posibilidades: está la posibilidad de hacer el mismo día las PASO y las generales; la posibilidad de suspender las PASO; y hay un proyecto de la UCR de correr la fecha, entendiendo que la cuestión sanitaria juega un papel central", enumeró el titular de la Cámara de Diputados. En declaraciones radiales, Massa destacó la importancia de cuidar la salud de los argentinos y reflexionó: "Pensemos por una vez que la política tiene que resolverle la vida a la gente y no ver cómo la gente se acomoda a que la política resuelva sus problemas", aseveró Massa en referencia a un eventual modificación del calendario electoral previsto para este año, a raíz de la pandemia.

En paralelo, el Gobierno nacional autorizó "con carácter de emergencia" la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India, novedad que se complementa con la expectativa oficial de que en los próximos días haya una progresiva normalización en la entrega de dosis de Sputnik V y con la llegada de las vacunas dispuestas por el fondo global de acceso a las vacunas Covax. El objetivo oficial es concretar el arribo de los 30 millones de dosis de Sputnik V, más de 22 millones de dosis de AstraZeneca y los 2,2 millones del fondo Covax (iniciativa global para el acceso a las vacunas contra el coronavirus, que impulsa la OMS), según confirmó Ginés González García en su exposición del miércoles pasado en Diputados. Además, la semana pasada el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, había asegurado que a esos 22 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca se sumarán en los siguientes 60 días dos tandas adicionales de 580 mil, que llegarán entre febrero y marzo.

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli, aseguró que tanto las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como las elecciones generales "deben hacerse" porque "no se puede discutir todos los años qué sistema electoral tienen los argentinos" pero no objetó la posibilidad de una postergación "de uno o dos meses" con motivo de la pandemia de coronavirus. "Tiene que haber elecciones, no creo que haya motivos para que no haya elecciones. Lo único que me parece que se puede analizar es el tiempo, postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud", dijo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cancelar las PASO con motivo de la expansión del coronavirus en el país, Parrilli subrayó que es posible "discutir el momento" de convocatoria pero remarcó la importancia de concretar los comicios. "Estoy de acuerdo con las PASO, la elección general ha sido un mecanismo idóneo que se ha creado y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema vamos a tener", añadió.

En ese marco, el diputado por el Frente de Todos, Pablo Yedlin, cruzó a su par de del radicalismo Mario Negri, quien había expresado que suspender las PASO era "volver a la Argentina donde robaban las urnas". En respuesta, Yedlin aseguró que las declaraciones del diputado opositor fueron "un comentario absolutamente fuera de lugar", y advirtió: "No sé a qué evento de robo de urnas se está refiriendo".

El diputado oficialista, quien presentó en el Congreso el proyecto para suspender este año las PASO, dijo que las declaraciones de Negri “retrotraen a una época que la Argentina ha superado hace muchísimo tiempo", y remarcó que "hoy las elecciones en la Argentina son absolutamente transparentes", indicó. "El diputado Negri se enamora de su propia voz y se escucha solamente a él", agregó Yedlin.