Gobierno sobre la revelación de Bartolomé Abdala: "Si alguien quiere hacer política, la tiene que hacerlo con su bolsillo"

"La función de los asesores legislativos son para analizar, diseñar, proponer y lleven adelante la tarea legislativa. Cualquier función que esté por fuera de eso está mal . Si alguien quiere hacer política, la debe hacer de su bolsillo y que el destino no sea ese. El dinero, que es igual para todos, debe estar destinado a la mejora de las leyes y a que el Poder Legislativo funcione mejor", dijo el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) en su habitual conferencia de prensa.

La respuesta generó sorpresa en los periodistas, quienes parecían no dar crédito de las palabras. E incluso Abdala fue por más al señalar: "Son mis módulos", dijo en referencia al dinero que recibe de parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, el conductor Jonathan Viale, le retrucó: "No podés usar a tus módulos para ser gobernador. Son para que saques leyes. No son para hacer política, está mal". En tanto que una periodista le aclaró: "No son tus módulos, son nuestros módulos. Los pagamos nosotros".

Si bien Abdala afirmó más de 15 asesores, el portal del Senado da cuenta de que contrató un total de 20 colaboradores. Ante la consulta de cuántos se encuentran en San Luis, el senador dijo que son "categoría baja" y admitió: "Del total unos 12 o 13 están en San Luis. Esos vienen conmigo y te doy la palabra que se van conmigo".