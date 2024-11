Gobierno no descarta convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

Las sesiones ordinarias del Poder Legislativo finalizan el 30 de noviembre. Con proyectos como el Presupuesto 2025 o la ley de ficha limpia por delante, el oficialismo no descarta la posibilidad de llamar a extraordinarias.

El primer año de Javier Milei está llegando a su fin. Sin embargo, el oficialismo busca seguir avanzando en proyectos propios y de aliados en el Congreso y, para eso, no descarta llamar a sesiones extraordinarias para que Poder Legislativo debata las propuestas .

Martín Menem Diputados Congreso Durante diciembre 2023 el Congreso convocó a sesiones extraordinarias para debatir la ley bases. Diputados

En este caso, dos grandes proyectos están a la vista: Presupuesto 2025 y ficha limpia. En el caso de Ley Madre, el oficialismo reiteró en numerosas ocasiones que no tiene apuro en discutir el texto y, de ser necesario, volverá a prorrogar el presupuesto 2023.

Sobre el proyecto impulsado por el PRO y otros sectores afines al Gobierno, el mismo busca impedir que personas con causas penales con condenas firmes no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos. Tras la ratificación de Casación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y con el horizonte puesto en las elecciones legislativas de 2025, la propuesta legislativa toma más relevancia que nunca.

Adorni hoy confirmó que el llamado a extraordinarias es una "posibilidad" aunque aseguró que no está definido. Poco más de una semana atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también opinó sobre este debate y afirmó que "no está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias" y subrayó que desde el oficialismo no tienen "urgencia para que el Presupuesto sea aprobado".

Además, la administración libertaria también busca avanzar con las propuestas para privatizar Aerolíneas Argentinas y la referida al derecho a la legítima defensa y cumplimiento del deber.

La oposición también podría aprovechar las sesiones extraordinarias para impulsar su propia agenda. A saber, entre los proyectos más relevantes se encuentran la eliminación de publicidad de apuestas online y la tipificación de violencia de género en el ámbito laboral

A pesar de las tensiones y el tironeo, el Congreso podría aprovechar estas sesiones fuera de termino para avanzar en lo que se creen ser proyectos con consenso general de los legisladores. Entre ellos destacan; juicio por jurado; juicio en ausencia y la reforma del Código Penal contra la evasión impositiva.

El Gobierno anunció la baja de la jubilación presidencial a Cristina y la pensión por Néstor Kirchner

Otro anuncio fuerte dado por Adorni en su conferencia de prensa es que el Gobierno avanzará en dar de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio llegó tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.

"Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión", explicó Adorni.

Cristinakirchner.jpg Casación confirmó la condena a 6 años de Cristina Kirchner y la inhabilitó a postularse para ejercer cargos públicos.

Según detalló el funcionario, "la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

La resolución del Gobierno detalla que "el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo". En base a esta definición, desde el oficialismo detallaron que el beneficio jubilatorio no tiene carácter contributivo, es decir, no está sustentado en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario, sino que constituye "una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor".

"Más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos. Esto es otorgar un poco de sentido y cordura a la gestión pública" sentenció Adorni en la conferencia.

"En el mandato de Javier Milei la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad a los argentinos" concluyó el vocero presidencial.