Gobierno remitió al Senado pliegos de 10 jueces trasladados: no habrá aval para todos

El Poder Ejecutivo reenvió al Senado la situación de los 10 jueces trasladados, en su mayoría, durante el macrismo, por considerar que su proceso de designación está incompleto. En un procedimiento atípico, porque en líneas generales en la remisión de pliegos el Gobierno solicita que se otorgue acuerdo a los elegidos, el mensaje que acompañó la presentación vía el Ministerio de Justicia, atendió la evaluación que hizo el propio Consejo de la Magistratura respecto al procedimiento de traslado de esos magistrados no había finalizado. No hay un canal directo entre el órgano de selección y remoción de jueces y la Cámara que puede o no ahora, prestar su acuerdo para designación. Allí el oficialismo cuenta con mayoría holgada para validar esos traslados y dejar afuera especialmente a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos de los magistrados objetados desde el kirchnerismo por haber sido ubicados en sitiales estratégicos como la Cámara Federal de Comodoro Py por medio de un procedimiento que debió ser excepcional.