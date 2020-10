La respuesta de Maradona a Macri: "Le cagaste la vida a dos generaciones de argentinos"

Posteriormente se dirigió al ex presidente: "Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre".

Mauricio Macri hizo su primera entrevista televisiva desde que dejó de conducir el Ejecutivo nacional. Entre otras apreciaciones dijo que "la vicepresidenta es quien conduce el Gobierno" y que "la cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado muy severamente las libertades y la forma de vida" de la sociedad.

Asimismo, dijo que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio "no tuvo ningún resultado a la vista porque la Argentina está entre los peores países en términos de resultados sanitarios". Fue durante una entrevista con TN.